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Trafik polisinin eskortu minik Mustafa'yı hastaneye zamanında ulaştırdı

Adana'da eli parke taşları arasına sıkışan 3 yaşındaki Mustafa Kemal Şimşek'in hastaneye yetişmesi için trafik polisleri motosikletle aileye eskortluk yaptı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Trafik polisinin eskortu minik Mustafa'yı hastaneye zamanında ulaştırdı

Olayın gelişimi:

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'nde, aile evinin bahçesinde oyun oynayan 3 yaşındaki Mustafa Kemal Şimşek eli parke taşlarının arasına sıkıştı. Olayı duyan anne Ümran Şimşek, oğlunun elinin kanlar içinde olduğunu görünce eşi Hakan Şimşek'e haber verdi.

Aile, ilk müdahaleyi evde yaptıktan sonra küçük Mustafa'yı otomobile koyup hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Ancak Adnan Menderes Bulvarı'nda oluşan yoğun trafik nedeniyle araç ilerleyemeyince baba Hakan Şimşek, çocuğunun durumundan endişe ederek kornaya basıp yardım istemeye çalıştı.

Polisin müdahalesi:

Bölgedeki trafik polisleri aileyi fark etti ve motosikletleriyle otomobilin önüne geçip trafiği açtı. Polislerin önden eskortu sayesinde araç yolu kısa sürede katederek hızla hastaneye ulaştı; böylece zaman kaybı önlenmiş oldu.

Hastanedeki müdahale ve aile açıklamaları:

Kısa sürede hastaneye ulaştırılan küçük Mustafa'nın yaralanan parmağına 5 dikiş atıldı. Tedavisinin ardından çocuk taburcu edildi.

Anne Ümran Şimşek yaşananları şöyle anlattı: 'Bahçede peyzaj düzenlemesi vardı. Oğlumuz o sırada taşlarla oynuyordu. Ağlama sesi geldi. Eli iki taşın arasında kalmış. Eli kanamaya başlayınca hemen sarıp hastaneye doğru yola çıktık.'

Şimşek, hastaneye ulaşırken yoğun trafik nedeniyle güçlük yaşadıklarını ve polislerin müdahalesinin belirleyici olduğunu vurguladı: 'Adnan Menderes Bulvarı girişinde polis arkadaşlarımız bizi fark edip müdahale ettiler. Motorlarına binip önden trafiği açmaya başladılar. Trafiği açıp bizi hastaneye yetiştirdiler.'

Anne ayrıca hastanede polislerin kendileriyle ilgilendiğini, kimlik ve eşyaları alıp getirerek yardımcı olduklarını ifade ederek, 'Onlar olmasaydı bu kadar hızlı ulaşamazdık' diyerek teşekkür etti.

ADANA’DA BAHÇEDE OYUN OYNADIĞI SIRADA ELİ PARKE TAŞLARININ ARASINA SIKIŞAN 3 YAŞINDAKİ MUSTAFA...

ADANA’DA BAHÇEDE OYUN OYNADIĞI SIRADA ELİ PARKE TAŞLARININ ARASINA SIKIŞAN 3 YAŞINDAKİ MUSTAFA KEMAL ŞİMŞEK’İN YARDIMINA AİLESİ VE TRAFİK POLİSLERİ YETİŞTİ. ÇOCUĞUNU OTOMOBİLİYLE HASTANEYE GÖTÜRMEYE ÇALIŞAN BABA HAKAN ŞİMŞEK, YOĞUN TRAFİK NEDENİYLE İLERLEYEMEYİNCE POLİS EKİPLERİ AİLEYE ESKORTLUK YAPARAK YOLU AÇTI. HASTANEYE ULAŞTIRILAN KÜÇÜK MUSTAFA’NIN ELİNE 5 DİKİŞ ATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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