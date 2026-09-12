Kemalpaşa'da çay kamyonu şarampole yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Kaza ve müdahale:

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Papat köyü'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybettiği belirtilen 08 ABF 919 plakalı çay kamyonu şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan sürücünün, Kemalpaşa ilçesine bağlı Köprücü köyü nüfusuna kayıtlı Selahattin Yılmaz olduğu belirlendi.

Arama kurtarma çalışmaları:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), Hopa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, dik yamaç ve zorlu arazi koşullarında yürütülen uzun süreli arama kurtarma çalışmaları sonucu araca ve sürücüye ulaştı.

Soruşturma ve son tespitler:

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selahattin Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili jandarma ve yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; kazanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

ARTVİN’İN KEMALPAŞA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK ÇAYLIK ARAZİYE YUVARLANAN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.