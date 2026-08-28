Kemer'de 10 milyar liralık hazine taşınmazları soruşturmasında 21 şüpheli adliyede

Operasyonun kapsamı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kemer ilçesinde Hazineye ait taşınmazların usulsüz şekilde devredildiği iddiasıyla geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı baskınlar kapsamında Antalya, Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'deki adreslere düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

şüpheliler ve uygulanan işlemler:

Gözaltına alınanlar arasında Milli Emlak personeli, tapu müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile siviller bulunuyor. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 6 şüpheli serbest bırakıldı, işlemleri tamamlanan diğer 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.

taşınmazların değeri ve soruşturmanın seyri:

Soruşturma kapsamında yakın incelemeye alınan 80 Hazine taşınmazının güncel piyasa değeri üzerinden ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar lira olduğu belirtildi. Kesin kamu zararının tespiti ise taşınmazların satış tarihlerindeki hukuki durumları, gerçek piyasa değerleri ve Hazine tarafından tahsil edilen bedellerin dikkate alınacağı bilirkişi incelemesinin ardından belirlenecek.

Soruşturmayı yürüten makamların açıklamalarına göre, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor; adli süreç ilerledikçe ifade kayıtları, belge incelemeleri ve bilirkişi raporları doğrultusunda yeni değerlendirmeler yapılacak. Kamuoyuna yansıyan bilgiler şu an için operasyonun kapsamı, gözaltı sayıları ve taşınmazların tahmini ekonomik büyüklüğüyle sınırlı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 21'İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.