Kenevir tarlası arılara ilaçsız koruma sağladı: Yozgat’ta kenevir balı umut veriyor

kenevir tarlasından ilaçsız arıcılığa yeni bir rota

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Karaveli köyünde 13 dekarlık kenevir ekim alanı, bu yıl yalnızca sap ve tohum verimi hedefiyle değil; tarlanın hemen yanına kurulan arılık sayesinde yeni bir ürünle gündeme geldi. Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen hasat programına Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat ve Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat katıldı.

üretim hedefleri ve üniversite işbirliği:

Yürütülen proje kapsamında sahada 13 dekar kenevir yetiştiriliyor. İlçe müdürü Yusuf Canbolat, bu yıl aşağı yukarı 4 tona yakın sap verimi ve 2-2,5 ton civarında tohum verimi beklendiğini aktardı. Karaveli'deki uygulamanın ayırt edici tarafı ise tarladan elde edilen çiçek kaynaklarının arılar tarafından bal üretiminde kullanılması ve bu balın analiz için Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Enstitüsü'ne teslim edilecek olmasıdır.

Canbolat, projenin kenevirle üretilen balın niteliğini ve arı sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koymak için üniversiteyle birlikte tahlil süreci yürüteceklerini belirtti. Üniversitenin kenevir alanındaki ihtisası, üretimin sonraki aşamalarda ekonomiyle buluşturulmasına katkı sağlayacak şekilde değerlendirilecek.

arılarda ilaçsız deneme ve varroa gözlemleri:

Projeyi uygulayan üretici Oğuzhan Şahin, iki yıllık denemede kenevirin arı sağlığı üzerindeki etkilerinin dikkat çektiğini söyledi. Şahin, dede mesleği arıcılığı kenevir üretimiyle birleştirdiklerini ve bu yıl arılara varroa ilacı vermediklerini aktardı. İki yıldır kenevir ektiğini belirten Şahin, "Bu sene arılarımda çok güzel bir gelişme gördüm. Bal verimi arttı. Hastalık hiç olmadı. Şu an için varroa da görülmüyor" diye konuştu.

Üretici ve ilçe yetkilileri, arı gözlemleri ile elde edilen bulguların üniversitenin laboratuvar incelemeleriyle destekleneceğini ve balda kenevir özütü analizleri yapıldığını vurguladı. Şahin, tahlil sonuçları ve gerekli tescil tamamlandığında arıcı meslektaşlarına somut tavsiyeler verileceklerini bildirdi.

Karaveli uygulaması, kenevir ekiminin sadece tarımsal ürün üretimine değil, arıcılık ve bal çeşitliliği bakımından da farklı fırsatlar sunduğunu gösteriyor. Projenin ilk verileri, ilaçsız arıcılık pratiğinin yerel düzeyde test edilmesi ve kenevir kaynaklı balın kalite değerlendirmesinin yapılması açısından önem taşıyor.

ÜRETİMİN EN DİKKAT ÇEKİCİ AYAĞINI İSE KENEVİR TARLASININ HEMEN YANINA KURULAN ARILIK VE KENEVİR BALI ÜRETİMİ OLUŞTURDU.