Kente yayılan dayanışma: kadın komün bostanında kış fideleri toprağa verildi

Kış üretimi Kadın Komün Kent Bostanında başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Kayapınar ilçesi Talaytepe yerleşkesindeki Kadın Komün Kent Bostanında yazlık dönemin ardından kışlık ekime geçildi. 18 dönümlük alanda üretim yapan 14 kadın, ekilecek ürünlerden alanın kullanımına kadar tüm kararları ortaklaşa alarak kışlık fideleri toprağa buluşturdu.

Üretim ve belediye desteği:

Çalışma, Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ortaklığında yürütülüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yerel tohumların korunması ve desteklenmesi amacıyla yetiştirilen sebze fideleri bostan alanına dikildi. Kadın Politikaları Dairesi Başkanı Özden Gürbüz Sümer de kadınlarla birlikte fide dikimine katıldı.

Bostana dikilen ürünler arasında beyaz lahana, marul, brokoli, karnabahar, pazı, turp, ıspanak, kırmızı pancar ve arpacık soğan yer alıyor. Ürünlerin bakım ve hasadı kadınların ortak emeğiyle sürdürülecek. Sümer, belediyenin teknik, malzeme ve fide desteği sağladığını belirtirken, "En çok emeği sarf eden, ürünleri toprakla buluşturan, büyüten ve bakımını gerçekleştiren kadın arkadaşlarımız. O yüzden onların bu süreçteki karar alma mekanizmalarında olması bizim için çok önemli" dedi.

Dayanışma, eğitim ve ekonomik fırsatlar:

Çalışma kapsamında kadınlara tohum oluşturma ve saklama, toprak ve bitki bilgisi gibi konularda eğitimler verildi. Yaz döneminde elde edilen ürünlerin bir bölümü ev ihtiyaçlarında, bir bölümü turşu ve kışlık hazırlıklarda değerlendirildi, bir kısmı ise çevrede satışa sunuldu. İlerleyen dönemde üretimin artmasıyla birlikte kalıcı pazar alanları oluşturulması hedefleniyor; yakın zamanda açılması planlanan Hamravat Sosyal Tesisinde kadın üretim gruplarının ürünlerinin sergilenmesi ve satışa sunulması planlanıyor.

Bostan sorumlusu Gülistan Filiz, yaklaşık dört buçuk aydır kadınlarla birlikte üretim yaptıklarını belirterek alanın sosyal ve psikolojik açıdan da önemli olduğunu söyledi. Filiz, kışlık üretime kadınların talepleri doğrultusunda geçildiğini ve bu dönemde şeker pancarı, turp, marul, karnabahar, brokoli, beyaz lahana, reyhan, sarımsak ve soğan gibi ürünlerin ekileceğini aktardı.

Üretici kadınlardan Melek Acemoğlu, birlikte çalışarak dayanışma kurduklarını ve deneyimlerini paylaştıklarını ifade etti. Acemoğlu, ekimini ve bakımını yaptıkları ürünleri hasat edip evlerine götürmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi ve 'Buraya gelip bakımını yaptığımızda biraz yoruluyorduk ama ürünleri eve götürüp soframıza koyduğumuzda buradaki yorgunluğumuzu unutuyoruz. Hem maddi hem manevi, biz kadınlara çok iyi geldi burası' şeklinde duygularını dile getirdi.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KADIN KOMÜN KENT BOSTANINDA YAZLIK ÜRÜNLERİN ARDINDAN KIŞLIK EKİM DÖNEMİ BAŞLADI. 18 DÖNÜMLÜK ALANDA ÜRETİM YAPAN 14 KADIN, EKİLECEK ÜRÜNLERDEN ALANIN KULLANIMINA KADAR TÜM KARARLARI ORTAKLAŞA ALARAK KIŞLIK FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTURDU.