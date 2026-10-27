Kepenge sıkışan kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Kırşehir'in Yenice Mahallesinde bir iş yerinin kepengi içerisine giren kedi, akşam saatlerinde içeriden gelen seslerle fark edildi. Kedinin kepengin içinde mahsur kaldığını gören çevredekiler, kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

İş yeri sahibi Ali Aydın, kedinin akşam saatlerinden itibaren kepengin içinde kaldığını belirterek yaşananları anlattı. Aydın, "Kedi kepengin içerisinde kalmış ve çıkamıyordu. Kendimiz müdahale ettik ancak çıkartamadık. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdik. Ekiplerin çalışmasıyla kedi kurtarıldı" dedi.

Müdahale ve kurtarma:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarma çalışması, ekiplerin kontrollü ve dikkatli müdahalesiyle sonuçlandı.

Alperen Şentürk adlı vatandaş ise kedinin akşam saatlerinde kepengin içerisine girdiğini ve çıkardığı seslerden fark edildiğini söyledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kedi mahsur kaldığı yerden çıkarıldı ve olay yerinde sonlandırıldı.

KIRŞEHİR’DE BİR İŞ YERİNİN KEPENGİ İÇERİSİNDE SIKIŞAN KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.