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Kepez'de çok sayıda sentetik ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Kepez'de jandarma operasyonunda 51.200 kullanımlık sentetik kannabinoid, 2,15 kg metamfetamin, 1,18 kg kokain ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 17:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kepez'de çok sayıda sentetik ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Kepez'de çok sayıda sentetik ve uyuşturucu madde ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesinde 4 şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı ve olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

ele geçirilenler:

Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 51 bin 200 kullanımlık sentetik kannabinoid, 2 kilogram 150 gram metamfetamin ve 1 kilogram 180 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca aramalarda 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ele geçirilen maddeler ve silahlara ilişkin delillerin değerlendirilmesi ve şüpheliler hakkında yürütülecek soruşturma için gerekli işlemleri başlattı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

ANTALYA’DA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN KEPEZ İLÇESİNDE YAPILAN ARAMADA 51 BİN 200...

ANTALYA’DA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN KEPEZ İLÇESİNDE YAPILAN ARAMADA 51 BİN 200 KULLANIMLIK SENTETİK KANNABİNOİD İLE 2 KİLOGRAM 150 GRAM METAMFETAMİN VE 1 KİLOGRAM 180 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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