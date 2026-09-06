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Kepez'de kültürler dokumapark'ta buluştu, finali Görkem Durmaz yaptı

Dokumapark'ta yapılan 3. Uluslararası Kepez Kültür Festivali, 8 gün süren programda Türk Devletleri ezgileri ve Görkem Durmaz konseriyle sona erdi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kepez'de kültürler dokumapark'ta buluştu, finali Görkem Durmaz yaptı

Festivalin renkleri ve programı:

Dokumapark'ta gerçekleşen 3. Uluslararası Kepez Kültür Festivali, kentte sekiz günlük yoğun bir kültürel program sundu. Farklı ülkelerden gelen temsilciliklerin katılımıyla hazırlanan atölyeler, gösteriler ve stantlar ziyaretçilere geniş bir yelpaze sundu. Etkinlikler boyunca festival alanında hem geleneksel hem de çağdaş sahne performansları bir arada izlendi.

Organizasyon, yerel katılımı artırmaya yönelik çalışmalarla dikkat çekti; aileler, gençler ve çocuklar için hazırlanan programlar festivalin sürekliliğine katkı sağladı. Festival boyunca alan düzenlemeleri ve sahne programları, katılımcıların erişimine uygun şekilde planlandı.

Türk Devletleri sahnede:

Festivalin son iki gününde Türk Devletlerinin geleneksel ezgileri, dansları ve gösterileri ön plana çıktı. Bu bölümde halk oyunları ve müzik sunumlarıyla kültürel bağlar vurgulandı; izleyiciler, sahnedeki ritim ve koreografilerle yoğun bir görsel ve işitsel deneyim yaşadı.

Final gecesi ve Görkem Durmaz:

Festivalin kapanışını ise sevilen sanatçı Görkem Durmaz gerçekleştirdi. Dokumapark'ta düzenlenen final konserinde Durmaz, repertuarından sevilen parçaları seslendirdi ve sahnedeki enerjisiyle izleyicilerden büyük ilgi gördü. Konser süresince katılımcılar şarkılara eşlik ederek festivalin coşkusunu paylaştı.

Genel olarak 8 günlük program, kentte kültürlerarası diyaloğu güçlendiren ve yerel sahneye hareket katan bir etkinlik olarak değerlendirildi. Festival yetkilileri ve katılımcılar, etkinliğin kültürel çeşitliliği görünür kılması ve kamuoyunda olumlu yankı yaratması açısından memnuniyet bildirdi.

KÜLTÜRLERİN RENKLERİ, MÜZİĞİN RİTMİ 8 GÜN BOYUNCA KEPEZ’DE BULUŞTU.

KÜLTÜRLERİN RENKLERİ, MÜZİĞİN RİTMİ 8 GÜN BOYUNCA KEPEZ’DE BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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