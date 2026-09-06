Gökhan Türkmen Anadolu Hamidiye Tabyası'nda duygudan coşkuya bir gece yaşattı

Gökhan Türkmen sahnede duygular ve coşku arasında iz bıraktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali çerçevesinde, sekizinci konser akşamı Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesinde sahne alan Gökhan Türkmen, sevilen eserlerinden hareketli parçalara uzanan geniş bir repertuvar sundu. Sanatçının güçlü yorumu ve seyirciyle kurduğu samimi iletişim, gecenin yoğun ilgi görmesine neden oldu.

repertuvar ve performansın öne çıkanları:

Türkmen, duygu yüklü baladlardan tempolu parçalara geçişlerdeki akıcılığıyla dikkat çekti. Alanı dolduran binlerce kişi şarkılara eşlik ederken, konser boyunca duygusal anlar ve coşkulu tepkiler bir arada yaşandı. Sanatçının sahne hakimiyeti ve yorum gücü geceye damgasını vurdu.

festival etkinlikleri ve özel buluşma:

Konser öncesinde festivalin resmi sosyal medya hesaplarında düzenlenen çekilişle belirlenen izleyiciler, Gökhan Türkmen ile özel bir buluşma gerçekleştirdi. Bu buluşma, hem sanatçı hem de kazananlar için konser atmosferini tamamlayan samimi bir anıya dönüştü. Festival programı kapsamında gerçekleşen bu tür etkinlikler, izleyici katılımını ve etkinliğin yerel etkinlik profilini güçlendirdi.

Genel olarak, sekizinci konser akşamı Türkmen'in başarılı sahne performansı ve seyirciyle kurduğu sıcak temas sayesinde, Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde akılda kalan bir etkinlik olarak kayda geçti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN ÇANAKKALE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN SEKİZİNCİ KONSER AKŞAMINDA ANADOLU HAMİDİYE TABYASI AÇIK HAVA SAHNESİ, GÖKHAN TÜRKMEN’İN SEVİLEN ŞARKILARIYLA RENKLENDİ. FESTİVALDE SAHNE ALAN SANATÇI, GÜÇLÜ PERFORMANSIYLA MÜZİKSEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.