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Kuşköy'de ıslıklar mirası geleceğe taşıdı

Kuşköy'de 27. Uluslararası Kuşdili Festivali, protokol ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti; ıslık dili gösterileri, yarışmalar ve konserlerle kültür yaşatıldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 16:25

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kuşköy'de ıslıklar mirası geleceğe taşıdı

Festivalin coşkusu Kuşköy İlköğretim Okulu'nda yankılandı:

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde düzenlenen 27'nci Uluslararası Kuşdili Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikler Kuşköy İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirildi ve alanda yoğun bir katılım gözlendi.

Programa Giresun Valisi Mustafa Koç, Çanakçı Kaymakamı Zübeyir Özdemir, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar ve konuşmalar:

Festivalde konuşan Vali Mustafa Koç, kuşdilinin yalnızca bir iletişim biçimi olmadığını, aynı zamanda bölgenin kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Koç, "Yalnızca bir festivalin coşkusunu paylaşmak için değil, yüzyılların sesini geleceğe taşımak için hep birlikte bir aradayız. Çanakçı’mızın güzel köyü Kuşköy’de atalarımızdan miras kalan ve nesilden nesile aktarılan eşsiz bir kültürün etrafında buluştuk. Islık dili, yani Kuşdili Festivali, artık sadece Çanakçı’nın değil, Giresun’umuzun ve Türkiye’nin kültürel zenginliğinin önemli bir parçası haline gelmiştir" sözleriyle katılımcılara seslendi.

Vali Koç, kuşdilinin ilk bakışta basit bir ıslık sesi gibi algılanabileceğini ancak bunun bir yaşam biçimi ve dayanışma kültürü olduğuna dikkat çekerek, "Aslında o sesin içinde bir hayat biçimi, bir coğrafya, bir hatıra ve güçlü bir dayanışma kültürü vardır. Dağların birbirinden ayırdığı insanların birbirlerine seslerini ulaştırdığı, sevinçlerini, haberlerini ve çağrılarını paylaştığı bu dil, bize geçmişten çok kıymetli bir miras bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

Gösteriler, yarışmalar ve kapanış:

Konuşmaların ardından festival programında kuşdiliyle konuşma gösterileri ve yarışmalar yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren katılımcılara çeşitli hediyeler verildi ve yerel izleyiciler bu gösterilerle geçmişle bugün arasındaki bağı canlı biçimde izleme fırsatı buldu.

Günün ilerleyen saatlerinde düzenlenen konserlerle etkinlik sona erdi; organizasyon, hem yerel kültürün tanıtımına katkı sağladı hem de katılımcılara birlik ve dayanışma duygusunu pekiştiren bir buluşma sundu.

GİRESUN’UN ÇANAKÇI İLÇESİNE BAĞLI KUŞKÖY KÖYÜNDE BU YIL 27’NCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI KUŞDİLİ...

GİRESUN’UN ÇANAKÇI İLÇESİNE BAĞLI KUŞKÖY KÖYÜNDE BU YIL 27’NCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI KUŞDİLİ FESTİVALİ, RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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