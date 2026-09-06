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Kavşakta çarpışma: iki genç yaralandı, birinin durumu kritik

Samsun Tekkeköy'de motosiklet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu iki genç yaralandı; Arda Ş.'nin durumu ağır, muhtar sinyalizasyon istedi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 16:25

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta çarpışma: iki genç yaralandı, birinin durumu kritik

Kavşakta çarpışma: iki genç yaralandı, birinin durumu kritik

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yeri ve yaralananların durumu:

Kaza, Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük altı Örnek Sanayi Sitesi Kavşağı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Hasan Y. (17) idaresindeki 55 APF 821 plakalı motosiklet ile Aykut Ö. (36) yönetimindeki 55 ED 430 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrildi; sürücü Hasan Y. ile arkasındaki yolcu Arda Ş. (17) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere nakledildi. Yapılan açıklamada, Arda Ş.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Mahallelinin tepkisi ve talebi:

Kirazlık Mahallesi Muhtarı Erdinç Uzunoğlu, aynı kavşakta sık sık kaza yaşandığını belirterek yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu. Muhtar Uzunoğlu, "Burada sürekli kaza oluyor. İki günde bir kaza yaşanıyor. Yetkililerden buraya bir an önce trafik ışığı konulmasını talep ediyorum" diyerek sinyalizasyon isteğini yineledi ve önlem alınmasını istedi.

Görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının beyanları doğrultusunda kazanın seyri ve olası ihmallerin tespiti için çalışma yapıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, muhtarın uyarıları kavşağa yönelik teknik düzenlemelerin hızlandırılması yönünde yerel yönetimler için önemli bir gündem maddesi oluşturuyor.

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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