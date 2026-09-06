çal bağbozumu festivalinde çal belediyespor'un 3. Lig hedefi duyuruldu

festivalde hedefin ilanı ve tanıtım:

Çal Belediyespor’un yeni sezon hedefleri, Çal Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası 29. Çal Bağbozumu Kültür ve Sanat Festivali sahnesinde kamuoyuna açıklandı. Etkinlikte kulübün 3. Lig hedefi ile yeni sezon futbol kadrosu ve şampiyon sporcular bir araya getirildi.

Festival boyunca Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Çal Belediyespor Kick Boks Takımı ile yeni sezona hazırlanan futbolcular halka tanıtıldı. Organizasyonun doruğa çıktığı anda futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticileri tek tek anons edilerek sahneye davet edildi. Teknik direktör Kürşat Taş ve ekibi ile kick boks sporcuları vatandaşların alkışları eşliğinde sahneye çıktı.