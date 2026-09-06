Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

çal bağbozumu festivalinde çal belediyespor'un 3. Lig hedefi duyuruldu

Çal Belediyespor, 2. Uluslararası 29. Çal Bağbozumu Festivali'nde yeni sezon kadrosunu tanıtarak 3. Lig hedefini ve 4-5 takviye planını paylaştı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 16:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

çal bağbozumu festivalinde çal belediyespor'un 3. Lig hedefi duyuruldu

festivalde hedefin ilanı ve tanıtım:

Çal Belediyespor’un yeni sezon hedefleri, Çal Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası 29. Çal Bağbozumu Kültür ve Sanat Festivali sahnesinde kamuoyuna açıklandı. Etkinlikte kulübün 3. Lig hedefi ile yeni sezon futbol kadrosu ve şampiyon sporcular bir araya getirildi.

Festival boyunca Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Çal Belediyespor Kick Boks Takımı ile yeni sezona hazırlanan futbolcular halka tanıtıldı. Organizasyonun doruğa çıktığı anda futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticileri tek tek anons edilerek sahneye davet edildi. Teknik direktör Kürşat Taş ve ekibi ile kick boks sporcuları vatandaşların alkışları eşliğinde sahneye çıktı.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zeki Müren'in sesi Bodrum Kalesi'nde yeniden yankılanacak
images

akhisar’ın kurtuluş coşkusu ceza konseriyle doruğa çıktı
images

Gaziantep'in arkeolojik mirasını uluslararası platforma taşıyan Mithras sempozyu...
images

Yüksek Sadakat Manisa bağ bozumu şenliklerinde coşkuyla sahne aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Galatasaray son provaya çıktı: Sporting maçı öncesi hazırlıklar Kemerburgaz'da yoğunlaştı

Serik'te orman dışı yangına havadan ve karadan geniş müdahale sürüyor

Safranbolu'da Paşapınarı Caddesi'nde anlık çarpışma: motosiklet sürücüsü hafif yaralandı

Terörsüz vizyonun yankısı: Kayseri kongresinde dış politika ve birlik vurgusu

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu