Gölbaşı'nda üç gün sürecek göller ve sevgi çiçeği şöleni

Gölbaşı'nda geleneksel göller ve sevgi çiçeği şöleni

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Gölbaşı Göller ve Sevgi Çiçeği Şöleni, 10-12 Eylül tarihlerinde Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleşecek. Etkinlikler ilçenin doğal değerlerini, kültürel mirasını ve sosyal yaşamını ön plana çıkaracak biçimde planlandı. Üç gün boyunca gündüz ailelere, akşamları ise müzik sevenlere yönelik zengin bir program sunulacak.

çocuklara yönelik gündüz etkinlikleri:

Her gün 13.00-17.30 saatleri arasında çocuklar için şişme oyun grupları, pamuk şeker ve patlamış mısır stantları ile çizgi film maskotları ve bando takımı etkinlik alanında yer alacak. Programda animasyon gösterileri, kukla show, sihirbaz gösterisi, jonglör gösterileri, ateş gösterisi ve bubble show gibi renkli performanslar da çocukların ilgisine sunulacak. Bu kapsamlı gündüz programı, ailelerin birlikte keyifli vakit geçirmesi ve çocukların güvenli bir ortamda eğlenmesini hedefliyor.

akşam konserleri ve final gösterisi:

Gündüz etkinliklerinin ardından Atatürk Sahil Parkı akşamları konserlere ev sahipliği yapacak. Şölenin konser takvimi şu şekilde belirlendi: 10 Eylül Perşembe 20.30'da Semicenk, 11 Eylül Cuma 19.30'da Ercan Özalp ve aynı gece 20.30'da Merve Özbey, 12 Eylül Cumartesi 20.30'da ise Funda Arar sahne alacak. Şölen, 12 Eylül akşamı gerçekleştirilecek havai fişek gösterisiyle sona erecek.

Organizasyon kapsamında Mogan Gölü ve Sevgi Çiçeği gibi Gölbaşı'nın simge değerleri etkinliklerin odağında tutulurken, programda Seğmen ve Mehter gösterileri gibi kültürel unsurlar da yer alıyor. Bu sayede şölen hem eğlence hem de yerel kimliğin vurgulandığı bir buluşma noktası olmayı amaçlıyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, tüm hemşerilerini Atatürk Sahil Parkı'na davet ederek ilçenin doğal güzellikleri ve kültürel mirasını müzikle harmanlayacakları bu üç günün önemine dikkat çekti. Başkan Odabaşı, çocuklardan yaşlılara kadar her kesime yönelik hazırlanan programlarla Gölbaşı'nın birlik ve beraberliğini, kültürünü ve coşkusunu birlikte yaşamak istediklerini belirtti.

Şölene katılacakların programa göre hareket etmesi ve çocuk etkinliklerinde yetkililerin duyurularına uyması öneriliyor. Belediye yetkilileri, etkinlik alanında erişilebilirlik, güvenlik ve temizlik önlemlerinin alındığını duyurdu ve tüm vatandaşları aileleriyle birlikte şölene davet etti.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK GELENEKSEL GÖLBAŞI GÖLLER VE SEVGİ ÇİÇEĞİ ŞÖLENİ, 10-12 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER VE ÜNLÜ SANATÇILARIN KONSERLERİYLE GÖLBAŞILILARA UNUTULMAZ ÜÇ GÜN YAŞATACAK.