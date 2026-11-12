Kepez'de motosikletle çarpışan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza yerinde yaşananlar:

Dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7203 Sokak ile 7205 Sokak kesişiminde meydana gelen kazada, evden çıktıktan kısa süre sonra seyir halindeki bir otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazaya karışan motosikletin plakasının 07 CMB 208 olduğu, çarpılan otomobilin plaka ve sürücüsünün henüz tespit edilemediği öğrenildi.

Olayı gören çevredeki sürücü ve vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsünün savrulmasına yol açtığı, çevredekilerin ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği belirtildi.

Müdahale ve adli süreç:

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden gencin kimliğinin Talha Batın Tokdemir (17) olduğu kaydedildi.

Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Babaannesi ve teyzesi tarafından teslim alınan Talha Batın Tokdemir'in cansız bedeni toprağa verilmek üzere Kepez ilçesi Varsak Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

ANTALYA’DA EVDEN ÇIKTIKTAN KISA BİR SÜRE SONRA MOTOSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPAN 17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ,