Gelibolu'da lodos ağaç devirdi, park halindeki otomobil hasar aldı

olay ve ilk bilgiler:

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde etkili olan lodos fırtınası sırasında, Alaaddin Mahallesi Armatör Yakup Aksoy Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Olayda otomobilde maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşların bildirdiğine göre yaralanma yaşanmadı.

olayın ayrıntıları:

Meteorolojinin uyarılarının ardından Gelibolu'da hissedilen güçlü rüzgâr, kent içindeki ağaç ve sokak mobilyaları üzerinde olumsuz etki gösterdi. Devrilen ağacın aracın üzerine düştüğü an çevredeki bazı vatandaşlar tarafından görüntülendi; araçta gözle görülür ezilmeler ve gövde hasarı oluştu. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak trafiğin güvenliğini sağladı.

meteorolojik uyarılar ve riskler:

Meteoroloji verilerine göre bölgede bugün saatte 40-60 kilometre, yarın ise saatte 60-90 kilometreye ulaşması beklenen lodos fırtınası nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, yerel hortum oluşumu, ayrıca soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat istendi. Yetkililer vatandaşları uyararak, tehlike ihtimali bulunan alanlardan uzak durulmasını talep etti.

vatandaşlar için kısa öneriler:

Uzmanların ve yetkililerin çağrısına uyularak, mümkünse araçlar açık alanlardaki ağaç altlarına park edilmemeli, gevşek çatı malzemeleri veya balkon eşyaları sabitlenmeli ve olası karbonmonoksit riskine karşı ısınma cihazlarının bakımı yapılmalıdır. Herhangi bir olumsuzlukta yetkililere haber verilmesi, olası zararların azaltılmasına yardımcı olacaktır.

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN LODOS FIRTINASI NEDENİYLE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ. OTOMOBİLDE MADDİ HASAR OLUŞTU.