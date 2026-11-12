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Vinçte rahatsızlanan operatörün 50 metrelik kurtarma anı

Beylikdüzü'nde 50 metrelik vincinde rahatsızlanan operatör, sallanan merdiven sepetine binmeyi reddetti; merdivenle inip dinlenerek önce tuvalete gitmek istedi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Vinçte rahatsızlanan operatörün 50 metrelik kurtarma anı

Vinçte rahatsızlanan operatörün 50 metrelik kurtarma anı

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki bir inşaatta, yaklaşık 50 metre yükseklikte vinç operatörü rahatsızlandı. Olay, saat 12.00 civarında bildirilince itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Bölgedeki ekipler kısa sürede çalışma başlattı ve kurtarma için merdiven aracı hazırlandı.

olayın gelişimi:

İtfaiye ekipleri vinçe uzattıkları sepetle operatörü indirmeyi denedi. Ancak rüzgâr nedeniyle sepetin sallandığını fark eden operatör, ekiplerin teklifini kabul etmeyerek "Ben kendim ineceğim" diyerek sepet yerine vinç merdiveninden inmeyi tercih etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çabası ve operatörün dinlenmeleri sonrası kişi, vinç merdivenlerinden kontrollü şekilde aşağı inmeyi başardı.

kurtarma sonrası ve görüntüler:

Aşağı indikten sonra sağlık ekipleri ambulansa alıp hastaneye götürmek istedi; ancak operatör bu kez "Tuvaletim var" diyerek ekipleri bekletti. Kurtarma çalışmasının tüm aşamaları çevredeki güvenlik kameraları ve mobese kayıtlarına, olay anı saniye saniye yansıdı. Olayda yaralanma veya daha ciddi bir durum bildirilmedi; ekiplerin dikkatli ve koordineli müdahalesi olası bir riski önledi.

50 metrelik vinçte rahatsızlandı, itfaiye merdiveninden korkarak kendi indi

50 metrelik vinçte rahatsızlandı, itfaiye merdiveninden korkarak kendi indi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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