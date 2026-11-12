Vinçte rahatsızlanan operatörün 50 metrelik kurtarma anı

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki bir inşaatta, yaklaşık 50 metre yükseklikte vinç operatörü rahatsızlandı. Olay, saat 12.00 civarında bildirilince itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Bölgedeki ekipler kısa sürede çalışma başlattı ve kurtarma için merdiven aracı hazırlandı.

olayın gelişimi:

İtfaiye ekipleri vinçe uzattıkları sepetle operatörü indirmeyi denedi. Ancak rüzgâr nedeniyle sepetin sallandığını fark eden operatör, ekiplerin teklifini kabul etmeyerek "Ben kendim ineceğim" diyerek sepet yerine vinç merdiveninden inmeyi tercih etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çabası ve operatörün dinlenmeleri sonrası kişi, vinç merdivenlerinden kontrollü şekilde aşağı inmeyi başardı.

kurtarma sonrası ve görüntüler:

Aşağı indikten sonra sağlık ekipleri ambulansa alıp hastaneye götürmek istedi; ancak operatör bu kez "Tuvaletim var" diyerek ekipleri bekletti. Kurtarma çalışmasının tüm aşamaları çevredeki güvenlik kameraları ve mobese kayıtlarına, olay anı saniye saniye yansıdı. Olayda yaralanma veya daha ciddi bir durum bildirilmedi; ekiplerin dikkatli ve koordineli müdahalesi olası bir riski önledi.

50 metrelik vinçte rahatsızlandı, itfaiye merdiveninden korkarak kendi indi