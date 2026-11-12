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meşe vip ile zarafet ve lezzet Canik’te buluşuyor

Meşe VIP bölümü, Canik Belediyesi Meşe Tesisleri'nde zarif dekorasyon ve özel lezzetleriyle öne çıkıyor; emeklilere alanlarda yüzde 30 indirim sunuluyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

meşe vip ile zarafet ve lezzet Canik’te buluşuyor

Meşe VIP bölümü misafirlerini ağırlıyor

Canik Belediyesi Meşe Tesisleri, yenileme çalışmalarının ardından Karadeniz Bölgesi'nin en gözde sosyal tesisleri arasında yerini aldı. Tesis; restoran, kafe ve kahvaltı salonlarının yanı sıra Meşe VIP bölümleriyle dikkat çekiyor. Zarif dekorasyon ve özenle hazırlanmış menüler, hem yerel halkın hem de yerli ve yabancı turist kafilelerinin ilgisini çekiyor.

tesis ve hizmetler

Meşe VIP bölümü, etkinlikler ve özel gün organizasyonları için ilk tercihlerden biri olarak öne çıkıyor. Mekanın tasarımı, ağırlık verilen sunum ve lezzet seçenekleri konuklardan olumlu geri dönüş alıyor; özellikle damakta iz bırakan tatlar, VIP bölümün tercih edilme sebepleri arasında sayılıyor. Tesisin farklı bölümleri, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor.

emeklilere sağlanan avantajlar

Canik Belediyesi Meşe Tesisleri'nde uygulanan yüzde 30 indirim, emekli vatandaşlar ve aileleri için sosyal hayatı kolaylaştırıyor. İndirim, tesisin tüm bölümlerinde; restoran, kafe, kahvaltı salonu kasalarında ve MEŞE VIP organizasyonlarında, emekli kartı gösterilmesi halinde kasada anında uygulanıyor. İbrahim Sandıkçı, emekli vatandaşlara yönelik bu indirim uygulamalarını ve sosyal etkinlikleri sürdürdüklerini belirterek, belediyeye ait düğün salonu kiralamalarında da indirim sağlandığını ve her yaştan vatandaşa, öğrenciler de dahil olmak üzere hitap eden yeni sosyal tesisleri ilçeye kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti.

CANİK BELEDİYESİ&#039;NİN SOSYAL TESİSLERİ ARASINDA YER ALAN CANİK BELEDİYESİ MEŞE TESİSLERİ, EKLENEN...

CANİK BELEDİYESİ'NİN SOSYAL TESİSLERİ ARASINDA YER ALAN CANİK BELEDİYESİ MEŞE TESİSLERİ, EKLENEN YENİ BÖLÜMLERİYLE VATANDAŞLAR İLE YERLİ VE YABANCI TURİST KAFİLELERİNDEN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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