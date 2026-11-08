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Kepez'den yangın mağduru kardeşlere destek mesajı

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, iş yeri yanan Metin ve Hasan Yıldız'ı ziyaret ederek belediyenin dükkânların yeniden açılmasına destek olacağını söyledi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kepez'den yangın mağduru kardeşlere destek mesajı

Kepez belediyesi hızlı müdahale ve destek sözü verdi:

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilçeye bağlı Sütçüler Mahallesi'nde iş yerinde yangın çıkan kardeşleri ziyaret etti. Yangın sonrası mağduriyet yaşayan Metin ve Hasan Yıldız ile bir araya gelen Kocagöz, belediye olarak yanlarında olduklarını belirtti.

yangının yarattığı zararlar:

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir yapı markette başlayan yangın, iş yerinde önemli hasara yol açtı. İş yeri sahipleri Metin ve Hasan Yıldız, dükkanı kapatarak evlerine gitmelerinin üzerinden henüz on dakika bile geçmeden telefonla arandıklarını ve yangın haberini aldıklarını anlattı. Kısa sürede alevlerin tüm iş yerini sardığı, müdahale için fırsat bulamadıkları belirtildi.

ziyaret sırasında verilen mesajlar:

Ziyarette konuşan Mesut Kocagöz, "Kardeşlerimizin yanındayız. Ekmek teknelerini hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız" sözleriyle destek taahhüdünde bulundu. Başkan ayrıca, "Yaşanan bu talihsiz olay hepimizi üzdü. Çok şükür can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Hiç üzülmeyin, her şeyde bir hayır vardır. Her zaman yanınızdayız. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, iş yerinin yeniden faaliyete geçirilmesi için gereken her türlü desteğin sağlanacağı bilgisini paylaştı. Yıldız kardeşlerin mağduriyetinin giderilmesi için atılacak adımların planlanacağı bildirildi.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İŞ YERLERİNDE ÇIKAN YANGIN SONUCU BÜYÜK...

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İŞ YERLERİNDE ÇIKAN YANGIN SONUCU BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞAYAN KARDEŞLERİ ZİYARET ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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