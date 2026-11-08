Miniklerle Kızılay bilinci: Muradiye'de renkli kutlama

Etkinlikte amaç ve katılımcılar:

Türk Kızılay Muradiye Şubesi, Kızılay Haftası kapsamında Muradiye Çocuk-Bebek Kütüphanesi ile Muradiye Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Etkinliğe Şube Başkanı Selçuk Yay de katıldı ve program şubeye bağlı kurumlarla ortak yürütüldü.

Çocuklarla buluşma ve etkinlik anları:

Minik öğrencilerle yapılan buluşmada Kızılay bilincinin erken yaşta kazandırılmasına odaklanıldı. Çocukların neşeli katılımı etkinliğe renk kattı; atölye ve sohbet formatındaki etkinliklerde iyilik ve paylaşma değerleri üzerinde duruldu.

Etkinlik sonrası açıklama yapan Selçuk Yay, Kızılay Haftası'nı geleceğin teminatı olan çocuklarla kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Yay, programa katkı sunan öğretmenlere, okul yöneticilerine ve öğrencilere teşekkür etti ve Kızılay'ın dayanışma anlayışını çocuklara aktarma çalışmalarının önemine dikkat çekti.

VAN'IN MURADİYE İLÇESİNDE KIZILAY HAFTASI DOLAYISIYLA MİNİK ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ETKİNLİK DÜZENLENDİ.