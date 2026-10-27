Kepez'te hortumun yaraları ekiplerin mesaisiyle sarılıyor

Sahada koordinasyon ve müdahale:

Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gece saatlerinde etkili olan hortumun ardından Kepez Belediyesi, felaketin izlerini silmek için hızla seferber oldu. Çalışmalar Kepez Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülürken, sahada KEPAT (Kepez Belediyesi Arama Kurtarma Takımı) ile Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlüklerine bağlı ekipler görev aldı.

Hasar temizliği ve önlemler:

Gece boyunca devam eden müdahalelerde ekipler, kırılan ve can güvenliğini tehdit eden ağaç dallarını budadı; sokaklara savrulan dal, yaprak ve diğer atıkları temizledi. Hortum nedeniyle yerinden oynayan çöp konteynerleri yeniden yerlerine yerleştirildi, hasar gören konteynerlerin değiştirilmesi için çalışmalara başlandı. Yağmur suyu giderlerinin tıkanmasını önlemek amacıyla mazgallarda biriken dal, yaprak ve atıklar titizlikle temizlendi.

Çalışmalar, geceyi aydınlatan seferberlik şeklinde sürerken ekipler özellikle yaygın risk oluşturan unsurlara öncelik veriyor; ulaşımın güvenli şekilde devam etmesi ve kamu sağlığının korunması için hızlı müdahale sağlanıyor.

Yetkililerin sahadaki incelemeleri ve açıklamalar:

Olay yerine gelen Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu ile Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve beraberindeki heyet bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kocagöz, müdahale ekiplerine hasarların giderilmesi ve bölgenin yeniden güvenli, düzenli hale getirilmesi yönünde talimatlar verdi.

Başkan Kocagöz, olayda hayatını kaybeden işçilerle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Yaşanan bu acı olayda 4 işçi kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı, yaralı kardeşimize de acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun"

Yetkililer, devam eden çalışmaların önümüzdeki saatlerde de aralıksız süreceğini; temizleme, onarım ve güvenlik kontrolü faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından bölgede normale dönüşün hızlanacağını bildirdi. Vatandaşlardan ise yetkililerin yönlendirmelerine uymaları ve tehlike oluşturabilecek noktalara yaklaşmamaları istendi.

Kepez Belediyesi ekipleri, felaket sonrası yaşamı en kısa sürede toparlamak ve benzer risklerin etkisini azaltmak için koordineli çalışmayı sürdürüyor.

KEPEZ’İN FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN HORTUM FELAKETİNİN ARDINDAN KEPEZ BELEDİYESİ EKİPLERİ, GECEDEN BU YANA BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.