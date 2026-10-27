Dolar 49,7823 +0,02%
Euro 55,5727 -0,15%
Bist 11.235,98 +0,75%
Altın Gram 6.458,17 -0,08%
EUR/USD 1,1152 -0,25%
Brent Petrol 110,07 -0,61%
--°

Kepez'te hortumun yaraları ekiplerin mesaisiyle sarılıyor

Kepez'te hortumun ardından belediye ekipleri, KEPAT, fen, park-bahçe ve temizlik ekipleriyle gece boyu çalışıp hasarı onarıyor, yaşamı normale döndürüyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kepez'te hortumun yaraları ekiplerin mesaisiyle sarılıyor

Sahada koordinasyon ve müdahale:

Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gece saatlerinde etkili olan hortumun ardından Kepez Belediyesi, felaketin izlerini silmek için hızla seferber oldu. Çalışmalar Kepez Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülürken, sahada KEPAT (Kepez Belediyesi Arama Kurtarma Takımı) ile Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlüklerine bağlı ekipler görev aldı.

Hasar temizliği ve önlemler:

Gece boyunca devam eden müdahalelerde ekipler, kırılan ve can güvenliğini tehdit eden ağaç dallarını budadı; sokaklara savrulan dal, yaprak ve diğer atıkları temizledi. Hortum nedeniyle yerinden oynayan çöp konteynerleri yeniden yerlerine yerleştirildi, hasar gören konteynerlerin değiştirilmesi için çalışmalara başlandı. Yağmur suyu giderlerinin tıkanmasını önlemek amacıyla mazgallarda biriken dal, yaprak ve atıklar titizlikle temizlendi.

Çalışmalar, geceyi aydınlatan seferberlik şeklinde sürerken ekipler özellikle yaygın risk oluşturan unsurlara öncelik veriyor; ulaşımın güvenli şekilde devam etmesi ve kamu sağlığının korunması için hızlı müdahale sağlanıyor.

Yetkililerin sahadaki incelemeleri ve açıklamalar:

Olay yerine gelen Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu ile Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve beraberindeki heyet bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kocagöz, müdahale ekiplerine hasarların giderilmesi ve bölgenin yeniden güvenli, düzenli hale getirilmesi yönünde talimatlar verdi.

Başkan Kocagöz, olayda hayatını kaybeden işçilerle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Yaşanan bu acı olayda 4 işçi kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı, yaralı kardeşimize de acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun"

Yetkililer, devam eden çalışmaların önümüzdeki saatlerde de aralıksız süreceğini; temizleme, onarım ve güvenlik kontrolü faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından bölgede normale dönüşün hızlanacağını bildirdi. Vatandaşlardan ise yetkililerin yönlendirmelerine uymaları ve tehlike oluşturabilecek noktalara yaklaşmamaları istendi.

Kepez Belediyesi ekipleri, felaket sonrası yaşamı en kısa sürede toparlamak ve benzer risklerin etkisini azaltmak için koordineli çalışmayı sürdürüyor.

KEPEZ’İN FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN HORTUM FELAKETİNİN ARDINDAN KEPEZ BELEDİYESİ...

KEPEZ’İN FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN HORTUM FELAKETİNİN ARDINDAN KEPEZ BELEDİYESİ EKİPLERİ, GECEDEN BU YANA BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karadeniz'de palamut bolluğu ekosistem kaygılarını gündeme taşıdı
images

Ani yağış Kilis trafiğini temkinli sürüşe yönlendirdi
images

Efeler'de etap etap açılan 11 kilometrelik bisiklet yolu halkın kullanımına sunu...
images

Karapınar'da mısır tarlasını tehlikeye atan 8 metrelik obruk bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kentsel yazılım ve ekolojik malzemelerle afetlere dayanıklı şehir hedefi

Samandağ'da tır dorsesine çarpan motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti

Çocuklarını iterek kurtaran kadın, devrilen minibüsün altında yaşamını yitirdi

Afet kampüsü tamamlandı: Balıkesir kriz ve müdahaleyi tek merkezden yönetecek

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı