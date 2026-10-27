Şile'de sağanak yolları göle çevirdi: havadan çarpıcı görüntüler

İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak:

Şile'de gün boyu devam eden yağmur, birçok yolun suyla dolmasına neden oldu. Kent merkezindeki ve kırsal alanlardaki bazı güzergâhlar adeta göle dönerken, bazı evlerin bahçeleri de su altında kaldı.

Havadan görüntüler ve sahadaki durum:

Drone ile kaydedilen görüntülerde geniş su birikintileri, yüzeyi kaplayan yağmur suları ve ilerlemekte güçlük çeken araçlar dikkat çekti. Görüntüler, yolların geçişe kapandığını ve bazı bölgelerde trafiğin aksadığını ortaya koyuyor.

Havadan alınan kareler, yağışın yer yer etkili olduğunu ve taşkın riski bulunan alanlarda tedbir alınmasının önemini gösteriyor. Metinde resmi açıklama veya can kaybı bilgisine yer verilmedi; paylaşılan görüntüler daha çok su baskınının yaygınlığını belgeliyor.

SAĞANAK YAĞIŞLARIN ARDINDAN ŞİLE'DE BİRÇOK NOKTAYI SU BASARKEN, ADETA GÖLE DÖNEN YOLLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.