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Kerem Aktürkoğlu yedekten gelerek Alanyaspor karşısında bu sezonun ilk golünü attı

Fenerbahçe'de yedekten giren Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada Alanyaspor karşısında bu sezonki ilk golünü kaydetti; 87'de ise Vedat Muriqi'ye asist yaptı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 21:49

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kerem Aktürkoğlu yedekten gelerek Alanyaspor karşısında bu sezonun ilk golünü attı

Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yendi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçta ikinci gol, 27 yaşındaki milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi ve oyuncu bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Kerem'in golü:

Karşılaşmaya yedek başlayan Kerem, 67. dakikada Greenwood'un yerine oyuna dahil oldu. 71. dakikada N'Golo Kanté'nin pasıyla topla buluşan Kerem, ceza yayına doğru ilerleyip önce Romelu Lukaku'ya pas verdi; savunmadan seken top yeniden önünde kaldı ve yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Maçtaki katkıları:

Bu sezon toplam 7 maçta forma giyen Kerem Aktürkoğlu, bunların 4'ünde ilk 11'de başladı. Ligdeki ilk golünü kaydeden oyuncu, 87. dakikada Vedat Muriqi'nin golünde de asisti veren isim oldu ve takımının galibiyetine doğrudan katkı sağladı.

Kerem'in oyuna girişi ve skor katkısı, Fenerbahçe'nin hücum hattına derinlik kazandırdı ve maçın sonucu üzerinde belirleyici oldu.

FENERBAHÇE’NİN MİLLİ FUTBOLCUSU KEREM AKTÜRKOĞLU, ALANYASPOR KARŞISINDA FİLELERİ HAVALANDIRARAK BU...

FENERBAHÇE’NİN MİLLİ FUTBOLCUSU KEREM AKTÜRKOĞLU, ALANYASPOR KARŞISINDA FİLELERİ HAVALANDIRARAK BU SEZONKİ İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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