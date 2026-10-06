Kestel'de baraka yangını istasyona sıçramadan kontrol altına alındı

olayın gelişimi:

Bursa'nın Kestel ilçesi İpekyolu mevkiinde bir tarlada bulunan barakada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Çıkan yangın sonucunda baraka yoğun hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Barakanın yanında bir akaryakıt istasyonu bulunması, olası bir faciayı gündeme getirdi.

itfaiye müdahalesi ve inceleme:

İtfaiye ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde alevlerin istasyona sıçramasının önüne geçildi ve yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; soruşturmanın sonuçları açıklandığında bilgi verileceği belirtildi.

BURSA'NIN KESTEL İLÇESİNDE BULUNAN BİR TARLANIN İÇERİSİNDEKİ BARAKA ALEVLERE TESLİM OLDU