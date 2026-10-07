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Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yaya kazası: Melike E. hafif yaralandı

Karabük’te Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Melike E., otomobilin çarpması sonucu hafif yaralandı; hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:55

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yaya kazası: Melike E. hafif yaralandı

Karabük'te yaya çarpması

Karabük’te Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı; olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün C.K. olduğu 78 ACF 545 plakalı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Melike E.'ye çarptı.

müdahale ve sağlık durumu:

Kazada hafif yaralanan Melike E., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KARABÜK’TE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN MELİKE E., OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

KARABÜK’TE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN MELİKE E., OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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