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Kılıçdaroğlu: CHP’den ayrılanlarla polemik yerine sahada çözüm

Kılıçdaroğlu, il başkanları toplantısında CHP’den ayrılanlarla tartışmaya girilmemesini istedi; sahada çalışmaya ve ön seçime vurgu yaptı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kılıçdaroğlu: CHP’den ayrılanlarla polemik yerine sahada çözüm

CHP lideri yönetime net talimatlar verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında, hem Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de teşkilat yöneticilerine somut görevler verdi. Kılıçdaroğlu, partisinin önceliğinin kısır polemikler değil vatandaşın hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı.

Partiye yönelik çağrı:

Toplantıda Kılıçdaroğlu, parti kadrolarına meydanlarda ve sahada daha fazla görünme, halkın gündemindeki sorunları yerinde tespit etme ve çözüm üretme çağrısı yaptı. Konuşmasında, "siyaset zenginleşme aracı değildir" sözünü sıkça tekrar ederek, partililere bu ilkeyi her platformda savunmalarını istedi. Kılıçdaroğlu, iktidarların siyaseti kişisel zenginleşme aracı haline getirmesinin tarihi mahkumiyetle sonuçlandığını kaydetti.

CHP’den ayrılan siyasetçilerle ilgili olarak ise net talimat verdi: "Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin". Kılıçdaroğlu, kısır tartışmalara girmemenin, partinin itibarını ve saha enerjisini korumanın bir yolu olduğunu belirtti.

Tüzük ve ön seçim adımı:

Kılıçdaroğlu, partinin işleyişine ilişkin de önemli değişikliklerin sinyalini verdi. Kurultay öncesi farklı kademelerden teşkilat temsilcilerinin katılacağı bir toplantı yapılacağını duyuran Kılıçdaroğlu, tüzükte değişiklik yapacaklarını ve ön seçimi zorunlu hale getireceklerini açıkladı. Merkezin güçlendirilmesiyle ortaya çıkan sakıncalara dikkat çeken lider, örgütün iradesine saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında, eksikliklerin örgüt bazında giderilmesinin daha kolay olduğunu, bunun için yerel teşkilatların etkinliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, partililere sahada daha fazla çalışıp vatandaşın sorunlarına çözüm üretmeleri çağrısı yaptı.

Genel mesaj, dikkat dağıtıcı tartışmalardan kaçınılması, etik siyaset vurgusunun sürdürülmesi ve parti içi demokratik uygulamaların güçlendirilmesi yönünde oldu. Kılıçdaroğlu, CHP’nin programını ve tutumunu bu çerçevede netleştirdiğini söyledi.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, &quot;CUMHURİYET HALK PARTİSİ&#039;NDEN...

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, "CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDEN AYRILANLARLA SAKIN OLA Kİ BİR TARTIŞMAYA GİRMEYİN, BİZİM DERDİMİZ AYRI" DEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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