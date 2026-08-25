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Pehlivanköy'de yeni dönem: kaymakam Ahmet Murat Türbe göreve başladı

Pehlivanköy kaymakamlığına İçişleri Bakanlığı onayıyla atanan Ahmet Murat Türbe, 25 Ağustos'ta göreve başladı; önceki görev yeri Denizli'nin Güney ilçesiydi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 17:38

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EDİTÖR: Elif Demir

Pehlivanköy'de yeni dönem: kaymakam Ahmet Murat Türbe göreve başladı

pehlivanköy'de yeni kaymakam görevine başladı

İçişleri Bakanlığının 19 Ağustos 2026 tarihli ve 118364 sayılı Bakanlık Oluru ile Pehlivanköy ilçesine atanan Ahmet Murat Türbe, 25 Ağustos itibarıyla görevine resmen başladı.

görev geçmişi ve hazırlık süreci:

Türbe, daha önce Denizli'nin Güney ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yaptı. Buradaki görevinin ardından yurt dışı dil eğitimine katıldı ve eğitimi tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Bu süreç, yeni görevine hazırlık ve yerel yönetim deneyimini güçlendirme açısından belirleyici oldu.

devir teslim ve yerel beklentiler:

Pehlivanköy'de daha önce Kaymakamlık görevini yürüten Yunus Emre Yıldız ise Mülki İdare Amirleri Atama Kararı kapsamında Sivas'ın Koyulhisar ilçesine kaymakam olarak atanmıştı. Yıldız'ın atanmasının ardından boşalan göreve Türbe getirildi ve ilçede idari devir teslim süreci başlatıldı.

Yeni kaymakamın öncelikleri arasında idari işlerin devri, yerel hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi ve vatandaşlarla kuracağı iletişim yer alıyor. Pehlivanköy'de başlatılacak tanışma ziyaretleri ve kurumlarla yapılacak koordinasyon, yeni dönemin işleyişi açısından önem taşıyacak.

PEHLİVANKÖY’ÜN YENİ KAYMAKAMI AHMET MURAT TÜRBE GÖREVİNE BAŞLADI

PEHLİVANKÖY’ÜN YENİ KAYMAKAMI AHMET MURAT TÜRBE GÖREVİNE BAŞLADI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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