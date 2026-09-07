Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde ambalaj fabrikasında duvar çökmesi sonucu itfaiye eri yaralandı

Kilis'te ambalaj fabrikasında yangın kontrol altına alındı

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kilis Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, emniyet ve diğer ilgili birimler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Müdahale ve kaynaklar:

Vali Ömer Kalaylı ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen olay yerinde çalışmaları takip etti. Kalaylı, yangına 4 TOMA'nın da aralarında bulunduğu 37 araç ve 150 personelle müdahale edildiğini söyledi. Başkan Bilecen ise kent genelinde toplam 51 yangın aracından 50'sinin olay yerinde görev yaptığını, muhtemel başka yangınlara karşı bir aracın şehir merkezinde hazır bekletildiğini bildirdi.

Yaralı itfaiye eri ve sağlık durumu:

Yangın sırasında fabrikanın prefabrik beton duvarının çökmesi sonucu bir itfaiye eri duvarın altında kalarak yaralandı. Yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer genel olarak can kaybı olmadığını ve söndürme ile soğutma çalışmalarının güvenlik önlemleriyle sürdüğünü belirtti.

Ekipler olay yerindeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor ve yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

KİLİS’TE AMBALAJ FABRİKASINDA YANGIN: 1 İTFAİYE ERİ YARALANDI