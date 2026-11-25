Kilis'te dolandırıcılık girişimi son anda durduruldu:

Kilis'te telefonla arayarak kendilerini polis, savcı veya diğer kamu görevlileri olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi olan vatandaşlar, kuyumcuların dikkati ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde mağdur olmaktan kurtuldu. Ekiplerin olay yerine 3-4 dakika içinde ulaşmasıyla yaklaşık 650 bin lira değerindeki altın teslim edilmeden güvence altına alındı.

kuyumcuların erken uyarısı:

Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Zafer Bilik, emniyetin önceden yaptığı bilgilendirme ve uyarıların esnaf ve vatandaşların bilinçlenmesinde belirleyici olduğunu vurguladı. Bilik, yapılan bilgilendirmeler sayesinde vatandaşların dolandırılmaktan kurtulduğunu belirterek İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Şüpheli durumlarda kuyumcuların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polise haber verdiği, bu refleks sayesinde iki ayrı dolandırıcılık girişiminin önüne geçildiği aktarıldı.

müdahale hikayeleri:

Kuyumcu esnafı Mehmet Gecegörmez, dükkâna gelen genç bir müşterinin telefonla yoğun şekilde yazışıp şüpheli hareketler sergilediğini fark ettiğini anlattı. Gecegörmez, şahsın dolandırıcılarla iletişim halinde olduğunu anlayınca telefonunu alıp dışarı çıktığını ve emniyeti aradığını söyledi. Polislerin kısa sürede gelmesiyle yaklaşık 650 bin lira değerindeki altın kurtarıldı; şahsa durumu anlattıklarında bile ilk anda dolandırıldığını kabul etmediği belirtildi.

Vatandaş Mehmet Akbal ise başka bir olayda, bir kadına telefon üzerinden kimliğinin terör örgütü DEAŞ’ın eline geçtiği şeklinde söylendiğini, bunun üzerine kadının altınlarını dükkânda bırakıp uzaklaştığını gördüğünü ifade etti. Akbal, dolandırıcıların kurbanları korkutarak ve panik yaratarak altın veya para bırakmalarını sağladıklarını, gördükleri şüpheli durum üzerine oda başkanını arayıp durumu bildirdiklerini söyledi.

Akbal ayrıca vatandaşları uyararak 'Polis, hakim, savcı ve jandarma hiç kimseden para veya altın istemez' mesajını yineledi ve karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi aranmasını tavsiye etti.

Olayların ardından gösterdikleri duyarlılık ve dikkatten dolayı kuyumcu esnafına polis ekipleri tarafından plaket takdim edildi ve iş birliği toplum güvenliğinin sağlanmasında örnek bir uygulama olarak değerlendirildi.

KİLİS'TE TELEFON DOLANDIRICILARININ TUZAĞINA DÜŞÜRÜLMEK İSTENEN VATANDAŞLAR, KUYUMCULARIN DİKKATİ VE EMNİYET EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİ SAYESİNDE MAĞDUR OLMAKTAN KURTULDU. YAKLAŞIK 650 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ ALTINLAR, POLİS EKİPLERİNİN 3-4 DAKİKA İÇERİSİNDE OLAY YERİNE GELMESİYLE DOLANDIRICILARA TESLİM EDİLMEDEN KURTARILDI.