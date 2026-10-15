Muğla'da tarhana geleneği Saburhane Meydanı'nda canlanıyor: 18 Ekim'de dokuzuncu festival

Muğla tarhana festivali hakkında

Muğla’nın geleneksel lezzetlerini ve kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla düzenlenen 9. Muğla Tarhana Festivali, bu yıl 18 Ekim’de Saburhane Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik, Muğla İçin Gelecek Platformu tarafından organize edilirken Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Kaymakamlığı, Menteşe Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi gibi kurumların desteğiyle düzenleniyor.

etkinlik programı

günün açılışı ve pazar:

Festival programı sabah 09.30’da başlayacak; Menteşe Doğa Gönüllüleri eşliğinde düzenlenecek doğa yürüyüşüyle katılımcılar güne hazırlanacak. Ardından saat 10.00 itibarıyla Slow Food Yeryüzü Pazarı kapılarını açacak ve yerel üreticilerle ziyaretçiler bir araya gelecek. Gün boyu devam edecek etkinlikler arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterileri de bulunuyor.

öğle ve akşam programı:

Festivalin öne çıkan anlarından biri, saat 13.00’te gerçekleştirilecek geleneksel Muğla tarhanası ikramı olacak. Saat 14.00’te sanatsal etkinlikler ve festival hatırası programı planlanırken, günün sonlarına doğru saat 16.30’da Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne alacak; konserin solisti Ezgi Söylev Uludağ olacak. Festival, saat 18.00’de düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.

amaç ve beklentiler

Festival, Muğla’nın yöresel mutfak kültürünün tanıtılmasına ve geleneksel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmayı hedefliyor. Gün boyunca düzenlenecek yürüyüş, pazar, halk oyunları, gastronomi ikramları ve konserler aracılığıyla vatandaşlar kültür, sanat, müzik ve yerel lezzetleri aynı çatı altında deneyimleme imkanı bulacak.

9. MUĞLA TARHANA FESTİVALİ 18 EKİM’DE DÜZENLENECEK