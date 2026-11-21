Denizli'de 3. U-10 futbol ligi başlıyor:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen U-10 Futbol Ligi için geri sayım başladı. Organizasyona yalnızca 2017 doğumlu sporcular katılacak ve turnuva, geleneksel hale gelen spor etkinlikleri arasındaki yerini koruyacak. Kayıtlar 20 Kasım 2026'da başlayan süreçte kabul edilmekte olup son başvuru tarihi 25 Kasım 2026 mesai bitimi olarak açıklandı.

Turnuva hedefleri:

Turnuvanın önceliği, rekabetten ziyade fair-play, dostluk, paylaşım ve spor sevgisini güçlendirmek. Organizasyonu düzenleyen kurum, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı, genç yaşta takım ruhu ve spor bilinci aşılamayı amaçlıyor. Maçlar ve etkinlikler ailelerin ve sporseverlerin katılımıyla şenlik havasında geçecek; böylece futbolun birleştirici gücü kullanılacak ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasına destek verilecek.

Kayıt ve program:

Lig heyecanı, 29 Kasım 2026 tarihinde Kınıklı Futbol Sahası'nda oynanacak açılış karşılaşmalarıyla başlayacak. Turnuvaya katılmak isteyen takımlar ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, mesai saatleri içinde 0 (258) 280 28 13 numaralı telefondan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi yetkililerine ulaşabilirler. Başvuruların süresi ve organizasyonun düzenleniş biçimi, katılımcıların güvenliği ve eşit oyun ilkeleri gözetilerek planlandı; kayıt yaptırmak isteyenler belirtilen süreye dikkat etmelidir.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ TARAFINDAN BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK OLAN U-10 FUTBOL LİGİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI. 2017 DOĞUMLU SPORCULARIN SAHAYA ÇIKACAĞI TURNUVADA BAŞVURULAR 25 KASIM 2026 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK.