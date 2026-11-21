Midyat'ta hamsi festivali coşkusu

Midyat Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği iş birliğinde düzenlenen Hamsi Festivali, Midyat'ta geniş katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, kent merkezindeki festival alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Başkanlar ve vatandaşların katıldığı bir esnaf yürüyüşü düzenlendi.

Açılış ve kortej: ortak katılım ve yerel ritüeller

Programda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile birlikte esnaf yürüyüşüne katıldı. Festival alanında halkın buluştuğu etkinlikler, müzik ve hamsi ikramlarıyla renklenirken; iki ilin temsilcilerinin katılımı kardeşlik ve kültürel etkileşimin altını çizdi.

Vali ve başkandan birlik vurgusu:

Mardin Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, programda yaptığı konuşmada Midyat'ın medeniyetler buluşma noktası olduğuna dikkat çekti ve festivalin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe sahip çıkmanın anlamlı yollarından biri olduğunu söyledi. Akkoyun şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada medeniyetlerin buluşma noktası Midyat’ımızda Hamsi Festivali’ni gerçekleştirmenin hep birlikte mutluluğunu yaşıyoruz. Mezopotamya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Midyat’ımız, mimarisi, geleneksel el sanatlarıyla, kardeşliğiyle, hoşgörü kültürüyle ve yöresel lezzetleriyle önemli bir geleneği içerisinde barındırmaktadır."

Akkoyun, etkinliğin iki şehir arasında "gönül köprüleri" kurulması açısından önemine vurgu yaparak, Trabzon'dan gelen misafirlere ve Midyat ekibine teşekkür etti. Ayrıca daha önce Trabzon'da düzenlenen Bulgur Festivali'ne Mardinli kardeşlerinin katılımına dikkat çekti: "Yakın zamanda da Trabzon’da Mardinli kardeşlerimizin oraya teşrif etmeleriyle gerçekleştirilen Bulgur Festivali yapıldı."

Trabzon başkanından tarihsel göndermeler ve birlik mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise konuşmasında hem festival coşkusunu hem de tarihsel bir duyarlılığı paylaştı. Genç, konuşmasında 2017'de yapılan benzer etkinliklere ve bu topraklardaki ortak geçmişe atıf yaptı; şunları söyledi: "Trabzondan kalktık buraya geldik... Çünkü değerli hemşehrilerim, hemşehrilerim diyorum. Bu kadim toprakları, Anadolu’yu bize ilelebet yurt yapan, şehitlerimizin kanlarıyla beraber sulanmış bu toprakları ilelebet yurt yapan, bu güzel toprakları bizlere vatan yapan şehitlerimizin aziz hatıralarını incitmediğimiz için..."

Genç, ayrıca festivalin yapıldığı günün tarihsel önemine dikkat çekerek 21 Kasım'ı anımsattı ve "Yüz sene önce Fransız’ın postallarını bu toprağa, 'Benim toprağıma basamazsın' diyerek Midyat’tan, Mardin’den sürülen Fransızların... 21 Kasım gurur günüdür" ifadelerini kullandı. Konuşmasında terör ve dış müdahalelere karşı ortak kimlik ve dayanışma vurgusu da yapıldı: "Bu topraklar bizimdir, ilelebet bizim yurdumuzdur" mesajı öne çıktı.

Festival, iki kentin temsilcileri ve halkın katılımıyla kardeşlik ve kültürel paylaşım teması etrafında sona erdi. Organizasyonun hem yerel ekonomi hem de şehirler arası ilişkiler açısından olumlu bir buluşma sağladığı belirtildi.

Not: Etkinlikte konuşan dernek ve belediye temsilcilerinin isimleri program metninde korundu.

Mardin’de Hamsi Festivali düzenlendi