Kocaelispor başkanından iddialı mesaj: Recep Durul Fenerbahçe maçında favori olduklarını söyledi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, bugün saat 19.00'da sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, maç öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada takımın ve camianın hazır olduğunu vurguladı.

maç öncesi açıklamalar:

Durul, takımın sahada ev sahibi olmanın avantajını kullanmak için gerekli mücadeleyi ortaya koyacağını belirtti. Oyuncuların hazır olduğunu ve taraftarın desteğine güvendiklerini söyleyerek, uzun yıllardır Fenerbahçe'yi yenemediklerini ancak bu kez bunu başarmayı hedeflediklerini aktardı. Maç için hedefin 3 puan olduğunu ifade etti.

hedefler ve atmosfer:

Başkan, takımda moralin yüksek olduğunu ve herkesin maça motive olduğunu ekledi. Teknik ekip, oyuncular ve taraftarın hazırlıklı olduğuna dikkat çekti. Kulübün üst hedefini de hatırlatan Durul, ligde Avrupa hedeflerine vurgu yaparak camianın bu doğrultuda mücadele edeceğini söyledi. Açıklamalarında Favori biziz ifadesini kullanan Durul, son söz olarak Taraftarımızla birlikte kazanacağız mesajını verdi ve 90 dakika sonunda iyi bir mücadeleyle galibiyeti hedeflediklerini belirtti.

Bugünkü karşılaşma Kocaelispor için hem prestij hem de puan hedefi taşıyor; başkanın sözleri, taraftar ve takım arasında yükselen beklentiyi özetliyor.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI ÖNCESİNDE LİGDEKİ MÜCADELELERİNİN AVRUPA HEDEFİ İÇİN OLDUĞUNU BELİRTEN KOCAELİSPOR KULÜP BAŞKANI RECEP DURUL, "FAVORİ BİZİZ. TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE KAZANACAĞIZ" DEDİ.