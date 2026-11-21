Beşiktaş konya'ya geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında yarın deplasmanda oynayacağı Konyaspor karşılaşması öncesi Konya'ya ulaştı. Kafileyi taşıyan uçak, Konya Havalimanı'na iniş yaptı.

havalimanında karşılanma:

İnişin ardından bir grup taraftar, tezahüratlarla siyah-beyazlı kafilenin gelişini bekledi. Siyah-beyazlı ekip, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrıldı; bu sırada taraftarlar Vincenzo Italiano ve futbolculara tezahüratlarla destek verdi. Kafile, maç saatine kadar konaklayacağı otele hareket etti.

kamp kadrosu:

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Semih Kılıçsoy.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇINDA KONYASPOR İLE YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇ İÇİN KONYA'YA GELDİ.