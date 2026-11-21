Galatasaray son vuruşlarla üstünlüğünü korudu: Samsunspor'u 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ilk dakikalarında öne geçen ev sahibi ekip, ikinci yarıda gelen baskıya rağmen skoru korumayı başardı.

maçtan önemli anlar:

Maça hızlı başlayan Galatasaray, 4. dakikada Lucas Torreira ile erken bir gol bularak üstünlüğü ele geçirdi. İkinci yarıda hareketlenen maçta Galatasaray farkı artırdı; 53. dakikada Sara’nın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Yunus Akgün, penaltı noktası gerisinden yaptığı aşırtma vuruşla kaleci Bilal Bayazıt’ın üzerinden ağları buldu ve skoru 2-0 yaptı.

Samsunspor geri çekilmedi ve arkadaşı Joe Mendes’in sağ kanattan ortasında ön direkte buluşan Mohamed Bayo 57. dakikada farkı bire indiren golü kaydetti: 2-1. Maçın ilerleyen dakikalarında her iki takımın da önemli fırsatları oldu; 69. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşu üst direkten oyun alanına dönerken, 76. dakikada Tomasson’un çaprazdan şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.

kadrolar ve değişiklikler:

Karşılaşmanın hakemleri Ali Şansalan, Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir olarak görev yaptı. Galatasaray kadrosunda Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Kazımcan Karataş dk. 79), Lucas Torreira (İlkay Gündoğan dk. 79), Gabriel Sara (Lesley Ugochukwu dk. 90), Yunus Akgün, Aleksey Batrakov (Mario Lemina dk. 66), Barış Alper Yılmaz (Leroy Sane dk. 66) ve Deniz Gül yer aldı. Teknik direktör Okan Buruk olarak kaydedildi.

Samsunspor kadrosunda Bilal Bayazıt, Joe Mendes, Strahinja Erakovic, Igor Drapinski, Logi Tomasson, Elliot Watt (Kouadou Assoumou dk. 86), Antoine Sekongo (Samed Onur dk. 86), Tanguy Coulibaly (Elayis Tavsan dk. 73), Oskar Ohlenschlager (Yalçın Kayan dk. 73), Afonso Sousa (Emre Kılınç dk. 73) ve Mohamed Bayo sahada yer aldı. Takımın teknik direktörü Nenad Bjelica olarak listelendi.

Maçta kaydedilen goller Lucas Torreira (4'), Yunus Akgün (53') (Galatasaray) ve Mohamed Bayo (57') (Samsunspor) olarak gerçekleşti. Ayrıca karşılaşmada Okan Buruk (Galatasaray) kırmızı kart gördü. Stat: Başakşehir Fatih Terim.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12. HAFTASINDA GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU’NDA KONUK ETTİĞİ SAMSUNSPOR’U 2-1 MAĞLUP ETTİ.