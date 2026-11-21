İncirliova deplasmanda 3-2 kazandı ve namağlup kaldı

İncirliova Belediyespor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde oynanan karşılaşmada Bornova 1877 Spor ile deplasmanda karşılaştı ve mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla takım namağlup unvanını koruyarak ligdeki çıkışını sürdürdü.

maçın önemi:

Deplasmanda alınan bu galibiyet, İncirliova temsilcisinin moral ve özgüvenini güçlendiriyor. Takımın namağlup kalmaya devam etmesi, sezonun geri kalanında rakipler üzerinde psikolojik üstünlük sağlayabilir ve camiada beklentileri yükseltebilir.

belediye başkanının değerlendirmesi:

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, karşılaşma sonrası futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti. Kaya, sahadaki mücadeleyi vurgulayarak kulübün tüm emekçilerine teşekkür etti ve takımın sezon sonunda daha büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade etti. Başkan ayrıca, "Tebrikler Laleler, yolunuz açık olsun" mesajını paylaştı.

Bu zafer, kulübün ligdeki konumunu pekiştirirken ilerleyen haftalar için de olumlu bir sinyal oldu. İncirliova Belediyespor, elde ettiği çıktıyı koruyarak sezon hedeflerine odaklanmaya devam ediyor.

İNCİRLİOVA BELEDİYESPOR, PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ’NDE DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI BORNOVA 1877 SPOR’U 3-2 MAĞLUP EDEREK NAMAĞLUP UNVANINI KORUDU.