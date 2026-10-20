Kıraathanede açılan ateşte yaşamını yitiren İbrahim Aktaş son yolculuğuna uğurlandı

Kıraathanede saldırı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, dün öğleden sonra 24 Ağustos Bulvarı üzerindeki F.Ş.'ye ait kıraathanede yaşanan saldırıda otururken tüfekle vurulan İbrahim Aktaş (33) hayatını kaybetti. Olay, aralarında husumet bulunduğu belirtilen H.H.Ş.'nin av tüfeğiyle kıraathaneye gelmesiyle başladı.

İddiaya göre H.H.Ş. ile iş yeri sahibi F.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında getirdiği av tüfeğiyle kıraathanede rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanma ve müdahale:

Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada kahvehanede müşteri olarak bulunan İbrahim Aktaş ile Musa Y.'ye isabet etti. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, İbrahim Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralanan Musa Y. ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelinin yakalanması ve cenaze töreni:

Saldırının ardından kaçan şüpheli H.H.Ş., polis ekipleri tarafından kaçarken girdiği bir iş yerinde yakalandı. Soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik önlemleri alındı ve delil çalışmaları yürütüldü.

İbrahim Aktaş için Hasan Paşa İmarert Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Aktaş'ın cenazesi daha sonra Nasreddin Hoca Mezarlığı'na defnedildi.

AKŞEHİR İLÇESİNDEKİ BİR KIRAATHANEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRIDA OTURURKEN TÜFEKLE VURULARAK ÖLDÜRÜLEN İBRAHİM AKTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI