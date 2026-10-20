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Kıraathanede açılan ateşte yaşamını yitiren İbrahim Aktaş son yolculuğuna uğurlandı

Akşehir'de kıraathanede av tüfeğiyle öldürülen 33 yaşındaki İbrahim Aktaş, Hasan Paşa İmarert Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:37

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kıraathanede açılan ateşte yaşamını yitiren İbrahim Aktaş son yolculuğuna uğurlandı

Kıraathanede saldırı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, dün öğleden sonra 24 Ağustos Bulvarı üzerindeki F.Ş.'ye ait kıraathanede yaşanan saldırıda otururken tüfekle vurulan İbrahim Aktaş (33) hayatını kaybetti. Olay, aralarında husumet bulunduğu belirtilen H.H.Ş.'nin av tüfeğiyle kıraathaneye gelmesiyle başladı.

İddiaya göre H.H.Ş. ile iş yeri sahibi F.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında getirdiği av tüfeğiyle kıraathanede rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanma ve müdahale:

Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada kahvehanede müşteri olarak bulunan İbrahim Aktaş ile Musa Y.'ye isabet etti. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, İbrahim Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralanan Musa Y. ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelinin yakalanması ve cenaze töreni:

Saldırının ardından kaçan şüpheli H.H.Ş., polis ekipleri tarafından kaçarken girdiği bir iş yerinde yakalandı. Soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik önlemleri alındı ve delil çalışmaları yürütüldü.

İbrahim Aktaş için Hasan Paşa İmarert Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Aktaş'ın cenazesi daha sonra Nasreddin Hoca Mezarlığı'na defnedildi.

AKŞEHİR İLÇESİNDEKİ BİR KIRAATHANEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRIDA OTURURKEN TÜFEKLE VURULARAK...

AKŞEHİR İLÇESİNDEKİ BİR KIRAATHANEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRIDA OTURURKEN TÜFEKLE VURULARAK ÖLDÜRÜLEN İBRAHİM AKTAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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