Sosyal medyadan yayılan görüntüler sonrası yola beton döken sürücüye 109 bin 662 TL ceza

Küçükçekmece'de yola beton dökülmesi

Sosyal medyada yayılan bir video, bir kamyonun seyir halindeyken yola beton döktüğünü gösterdi. Görüntüler üzerine Küçükçekmece Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti ve olayla ilgili inceleme başlattı.

Müdahale ve uygulanan cezalar:

Yapılan çalışmalar sonucunda sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 9.662 TL trafik idari para cezası uygulandı. Olayın çevre kirliliğine sebebiyet vermesi nedeniyle belediye ekipleri de ilgili mevzuat uyarınca 100.000 TL idari para cezası kesti.

Toplam ceza ve takip süreci:

Sürücüye uygulanan toplam ceza miktarı 109.662 TL'ye ulaştı. Görüntüler üzerine hem trafik hem de belediye birimlerinin devreye girmesiyle idari işlemler tamamlandı.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE YOLA BETON DÖKEREK ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇAN KAMYON SÜRÜCÜSÜNE TOPLAM 109 BİN 662 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.