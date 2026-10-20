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Elazığ'da 2. katta çıkan yangın mahalleyi alarma geçirdi

Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; yangın çıkış nedeni inceleniyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 17:23

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 17:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Elazığ'da 2. katta çıkan yangın mahalleyi alarma geçirdi

olay yeri ve müdahale:

Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

müdahale süreci:

Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Ekipler, çevre güvenliğini sağlayarak çalışmalarını tamamladı.

soruşturma ve değerlendirme:

Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı. Yapılacak tespitlerin ardından yetkili birimler tarafından ek bilgi paylaşılacağı bildirildi.

ELAZIĞ’DA BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

ELAZIĞ’DA BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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