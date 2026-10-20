Elazığ'da 2. katta çıkan yangın mahalleyi alarma geçirdi

olay yeri ve müdahale:
Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.
müdahale süreci:
Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Ekipler, çevre güvenliğini sağlayarak çalışmalarını tamamladı.
soruşturma ve değerlendirme:
Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı. Yapılacak tespitlerin ardından yetkili birimler tarafından ek bilgi paylaşılacağı bildirildi.
ELAZIĞ’DA BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.
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