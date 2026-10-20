Kuşadası'nda inşaat yasağı ihlallerine 4 milyon liralık ceza

Kuşadası'nda inşaat yasağı denetimlerinin bilançosu:

Kuşadası'nda 15 Mayıs'ta başlayan ve 15 Ekim'de sona eren inşaat yasağı sürecinde zabıta ekipleri kent genelinde yoğun denetim yaptı. Rutin kontrollerin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetler de değerlendirildi ve sahada sık aralıklarla incelemeler gerçekleştirildi.

Denetimlerin kapsamı:

Turistik bölgelerde uygulanan inşaat yasaklarına ilişkin izin taleplerinin değerlendirme yetkisinin valiliklerde olması esasına göre; zabıta müdürlüğü ekipleri, ruhsat, çalışma saatleri ve genelge hükümlerine uygunluk açısından inşaat sahalarını kontrol etti. Bu kapsamlı denetimler, hem belgelerin incelenmesini hem de uygulamanın sahadaki yansımalarını kapsadı.

Uygulanan yaptırımlar:

Denetimler sonucunda kurallara uymayan firmalar hakkında toplam 843 işlem yapılırken, işlemler 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32 ve 36'ıncı maddeleri uyarınca kayda geçirildi. Kesilen idari para cezasının toplamı 4 milyon 45 bin 828 lira olarak bildirildi; uygulamalar, sezon boyunca kent merkezinde düzen ve güvenliğin korunması amacıyla yürütüldü.

Belediye ve zabıta yetkilileri, denetimlerin sadece ceza uygulamaya yönelik olmadığını, aynı zamanda turizm döneminde kamu düzenini sağlama ve kurallara uyumu teşvik etme amacı taşıdığını belirtti.

KUŞADASI’NDA UYGULANAN İNŞAAT YASAĞI SÜRESİNCE YAPILAN DENETİMLERDE KURALLARA UYMAYAN FİRMALAR HAKKINDA 843 İŞLEM YAPILIRKEN, TOPLAM 4 MİLYON 45 BİN 828 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI.