Alibey Barajı ve çevresinde Selman Alkan için yoğun arama

Arama çalışmaları Alibey Barajı ve çevresinde yoğunlaştı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 9 gündür haber alınamayan Selman Alkan için yürütülen arama kurtarma çalışmaları, İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri başta olmak üzere polis ve AFAD ekiplerinin katılımıyla devam ediyor. Ekipler, hem Alibey Barajı içinde su altı araması yapıyor hem de çevresindeki ormanlık alanlarda tarama yürütüyor.

Arama detayları:

Sultangazi'de ailesiyle yaşayan Alkan, geçtiğimiz pazartesi evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Aile, Alkan'ın telefonunu, cüzdanını, kimliğini, evin anahtarını ve bir miktar parayı evde bıraktığını, ayrıca not bıraktığını belirtti. Notta yer aldığı bildirilen ifade: "Eşyaları alın ve evi boşaltın. Bu eve bir daha geri dönmeyeceğim" olarak aktarıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri, Alkan'ın Gazi Sosyal Tesisi civarından ormanlık alana girip su kenarına indiğini gösteriyor.

İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma dalgıçları baraj içinde sistemli arama yaparken, AFAD ekipleri olası kara izini takip ederek ormanlık bölgelerde tarama gerçekleştiriyor. Polis ekipleri ve Kayıp Şube de çalışmalara dahil; köpeklerle yapılan koku aramalarında ise belli bir noktadan sonra iz takibinin sürdürülemediği bildirildi. Ekipler, arama alanını taş ocakları ve selin etkili olduğu bölgeler açısından da kontrol ediyor.

Ailenin bekleyişi ve geçmişe dair bilgiler:

Alkan'ın ağabeyi Özgür Alkan, güvenlik kamerası kayıtlarını işaret ederek kardeşinin saat 14.30 civarında 8 Evler Millet Bahçesi yönünden ormanlıktan su kenarına indiğinin görüldüğünü söyledi. Ağabey, ekiplerin iki gündür çalışmalara ağırlık verdiğini ve henüz bir sonuca ulaşılamadığını belirtti.

Ağabeyinin aktardığına göre Selman Alkan, yaklaşık 4-5 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıştı ve 6 ay önce işten çıkarıldı. İade davası açıldı, başlangıçta davayı kazandığında mutlu olduğu ancak üst mahkemeye taşınmasıyla süreçte sıkıntılar yaşandığı ifade edildi. Aile, ekonomik ve psikolojik zorlukların bulunduğunu kaydetti ancak olayın nedenine ilişkin kesin bir değerlendirme yapılmadı.

Arama çalışmaları şu an için Alibey Barajı içinde ve çevresindeki ormanlık alanlarda sürüyor; ekipler, su altı taraması, kara taraması ve iz takiplerini eş zamanlı yürütüyor. Aile ise olayın aydınlanmasını bekleyerek yetkililerle koordineli şekilde bölgede bulunuyor.

SULTANGAZİ İLÇESİNDE KENDİSİNDEN 9 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN SELMAN ALKAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI İSTANBUL İTFAİYESİ SU ALTI ARAMA KURTARMA EKİBİ TARAFINDAN ALİBEY BARAJI'NDA SÜRÜYOR