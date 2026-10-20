Sinop’ta evde çıkan tartışma iki kişinin ölümüne yol açtı

Olayın gelişimi:

Sinop'un Erfelek ilçesi Merkez Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana gelen olayda, iddialara göre Cemal Aydın (70) ile Sabri Karasu (60) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Aydın'ın elindeki silahla Karasu'ya ateş ettiği, daha sonra aynı silahla kendisine de ateş ederek intihar ettiği bildirildi.

Ekiplerin müdahalesi ve tespitler:

Çevrede silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede her iki kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor; olayın nasıl geliştiğine dair detaylar soruşturma kapsamında netleştirilecek.

Soruşturmanın seyrine ilişkin bilgiler:

Yetkililer, olayın nedenine ilişkin kesin bir bilgi paylaşmazken, yakın çevre ve görgü tanıklarının ifadelerinin alınacağı, silah ve olay yeri bulgularının inceleneceği belirtildi. İnceleme sürüyor.

Gelişmelerin ardından soruşturmanın sonuçlanmasıyla birlikte tarafların ailelerine ve kamuoyuna ek açıklamalar yapılması bekleniyor.

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA, 70 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ, TARTIŞTIĞI 60 YAŞINDAKİ ARKADAŞINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ.