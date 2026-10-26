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Kıraathanede merdivenlerden düşen 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Fatih'te kıraathanede 24 Ekim'de merdivenlerden düşen 64 yaşındaki Sedat Asabi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi; olay güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kıraathanede merdivenlerden düşen 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti

olayın gelişimi:

İstanbul'un Fatih ilçesi Karagümrük Mahallesi'ndeki bir kıraathanede, 24 Ekim Cumartesi günü saat 03.20 sıralarında üzücü bir kaza meydana geldi. İş yeri üst katında bulunan Sedat Asabi (64), iddialara göre tuvalet ihtiyacını gidermek için alt kata inse de merdivenlerde dengesini kaybederek düştü. Olayın ardından çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve Asabi, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtları:

Olay anına ilişkin görüntüler kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, merdivenlere doğru ilerleyen Asabi'nin bir anda dengesini kaybettiği ve merdivenlerden düştüğü, çevrede bulunan kişilerin kısa süre sonra yardımına koştuğu görülüyor. İş yeri sahibi polise verdiği ifadede Asabi'nin kıraathaneye alkollü geldiğini ve alkol almaya devam ettiğini, tuvalete gitmek için merdivenlerden inerken düştüğünü belirtti.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri ile sağlık ekiplerinin müdahalesi ve iş yeri sahibinin beyanı haberin takip edilen unsurları arasında yer aldı. Güvenlik kamerası kayıtları olayın seyrini belgeleyen önemli bir delil niteliği taşıyor.

Yaşanan kaza, gece saatlerinde kapalı mekânda merdiven kullanımı ve alkolün olası etkileri konusunda dikkat çekti. Olayla ilgili ifadeler alındı ve gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

SEDAT ASABİ HAYATINI KAYBETTİ

SEDAT ASABİ HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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