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Kıraathanelerde güvenlik odağı: Bozüyük'te bilgilendirme ve broşür dağıtımı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, kıraathanelerde 42 vatandaşa evden hırsızlık, sahte para ve dolandırıcılık konularında broşürle bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kıraathanelerde güvenlik odağı: Bozüyük'te bilgilendirme ve broşür dağıtımı

Kıraathanelerde güvenlik odağı: Bozüyük'te bilgilendirme ve broşür dağıtımı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, kıraathanelerde vatandaşlarla bir araya gelerek güvenlik konularında bilgilendirme yaptı. Çalışma, sahadaki iletişimi güçlendirerek yerel toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

hangi konular ele alındı:

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara evden hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri ile ilgili bilgilendirici materyaller sunuldu. Yapılan dağıtım kapsamında 42 vatandaşa broşür verildi ve temel önlem önerileri paylaşıldı.

amaç ve saha çalışmasının devamı:

Polis yetkilileri, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin toplumun farklı kesimlerinde güvenlik farkındalığını artırmayı hedeflediğini belirtti. Çalışmanın saha faaliyetleri kapsamında sürdürüleceği ve benzer etkinliklerin devam edeceği vurgulandı.

Etkinlik, toplumsal güvenlik algısını güçlendirmeye yönelik somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor; katılımcılara verilen broşürler günlük hayatta alınabilecek pratik önlemleri ve şüpheli durumlarda başvurulacak iletişim kanallarını içeriyor.

BİLECİK&#039;TE KIRAATHANELERDE GÜVENLİK BİLGİLENDİRMESİ: 42 VATANDAŞA BROŞÜR DAĞITILDI

BİLECİK'TE KIRAATHANELERDE GÜVENLİK BİLGİLENDİRMESİ: 42 VATANDAŞA BROŞÜR DAĞITILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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