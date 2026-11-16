Kırıkhan'da araç aramasında ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 tutuklama

Operasyon ve arama:

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Kasım tarihinde ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araca yönelik operasyon gerçekleştirildi. Araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu madde kullanımına yönelik haplar ele geçirildi.

Gözaltı süreci ve tutuklamalar:

Operasyon kapsamında araçta bulunan F.K., V.Ç., O.K. ve G.G. isimli dört kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından F.K., V.Ç. ve G.G., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan dördüncü şüpheli olan O.K. hakkında ise işlem süreci devam etti; soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

KIRIKHAN’DA DÜZENLENEN OPERASYONDA ARAÇTA UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ.