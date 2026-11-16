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Kırıkhan'da araç aramasında ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 tutuklama

Kırıkhan Narkotik ekiplerinin 15 Kasım'daki operasyonda araçta uyuşturucu ve kullanım hapları bulundu; 4 gözaltıdan 3 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkhan'da araç aramasında ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 tutuklama

Operasyon ve arama:

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Kasım tarihinde ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araca yönelik operasyon gerçekleştirildi. Araçta yapılan aramada uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu madde kullanımına yönelik haplar ele geçirildi.

Gözaltı süreci ve tutuklamalar:

Operasyon kapsamında araçta bulunan F.K., V.Ç., O.K. ve G.G. isimli dört kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından F.K., V.Ç. ve G.G., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan dördüncü şüpheli olan O.K. hakkında ise işlem süreci devam etti; soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

KIRIKHAN’DA DÜZENLENEN OPERASYONDA ARAÇTA UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ.

KIRIKHAN’DA DÜZENLENEN OPERASYONDA ARAÇTA UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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