Kırıkhan'da bahçeye sıçrayan yangın hafif ticari aracı kullanılamaz hale getirdi

Kırıkhan'da yangın olayı:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Yeni Mahallesi'nde çıkan yangın, bir bahçe ile hafif ticari araca sıçradı. Olay yerine gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
müdahale ve soğutma çalışmaları:
Müdahale ekipleri alevlere yönelerek yangının daha geniş bir alana yayılmasını engelledi. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
oluşan hasar:
Yangında hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.
KIRIKHAN YENİ MAHALLESİ’NDE YANGINDA ALEVLERE TESLİM OLAN HAFİF TİCARİ ARAÇ.
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