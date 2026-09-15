Dolar 48,6351 +0,02%
Euro 56,1448 +0,01%
Bist 13.986,16 -1,75%
Altın Gram 6.750,61 -0,80%
EUR/USD 1,1538 -0,16%
Brent Petrol 101,81 +0,81%
--°

Kırıkhan'da bahçeye sıçrayan yangın hafif ticari aracı kullanılamaz hale getirdi

Kırıkhan Yeni Mahallesi'nde çıkan yangın, hafif ticari aracı ve bahçeyi etkiledi; ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 08:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkhan'da bahçeye sıçrayan yangın hafif ticari aracı kullanılamaz hale getirdi

Kırıkhan'da yangın olayı:

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Yeni Mahallesi'nde çıkan yangın, bir bahçe ile hafif ticari araca sıçradı. Olay yerine gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

Müdahale ekipleri alevlere yönelerek yangının daha geniş bir alana yayılmasını engelledi. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

oluşan hasar:

Yangında hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

KIRIKHAN YENİ MAHALLESİ’NDE YANGINDA ALEVLERE TESLİM OLAN HAFİF TİCARİ ARAÇ.

KIRIKHAN YENİ MAHALLESİ’NDE YANGINDA ALEVLERE TESLİM OLAN HAFİF TİCARİ ARAÇ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum'da Sungurlu kara yolunda araç çarpışması: 3 kişi yaralandı
images

Çağlayan'da adliye önünde arbede: operasyona tepki gösterenler gözaltına alındı
images

Adana'da minibüsün çarptığı 11 yaşındaki çocuk yoğun bakımda, sürücü teslim oldu
images

Bozkır’da okulların çevresinde asayiş ve trafik denetimleri yoğunlaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düğünde takı yerine av köpeği verildi

Gazi MTAL atölyesi günlük 10 ton üretimle öğrencileri uygulamaya hazırlıyor

Kağıthane'de yetişkinlere özel ücretsiz yüzme ve fitness dönemi başladı

Eker'in seçkisi dijitale taşınıyor: lezzeti yıldızlı noktalar haritada

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi