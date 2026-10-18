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Kırıkhan'da kantin denetimleri: öğrenci sağlığı için nugget ve gazlı içecek uyarısı

Kırıkhan'da zabıta ekipleri okul kantinleri ve çevresinde hijyen ve mevzuata uygunluk denetimi yaptı; nugget ve gazlı içecek satanlar uyarıldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kırıkhan'da kantin denetimleri: öğrenci sağlığı için nugget ve gazlı içecek uyarısı

Denetim detayları:

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilere sunulan gıdaların güvenli ve hijyenik olmasını sağlamak amacıyla ilçedeki okul kantinleri ve çevresindeki işletmelerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde hangi unsurlar incelendi:

Denetimler sırasında işletmelerin hijyen şartları ile mevcut mevzuata uygunluk kriterleri kontrol edildi. Ekipler, hijyen uygulamaları, ürün saklama koşulları ve satışa sunulan gıdaların mevzuata uygunluğu üzerinde durdu ve tespit edilen eksiklikler konusunda işletmecilere uyarılarda bulundu.

Uyarının odağı:

İnceleme sırasında özellikle tavuk nugget ve gazlı içecek satışı yapan kantinler uyarıldı; yapılan açıklamada amaç olarak öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişiminin sağlanmasının öncelikli olduğu vurgulandı.

HATAY&#039;IN KIRIKHAN İLÇESİNDE ZABITA EKİPLERİNİN OKUL KANTİNLERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNDE, TAVUK...

HATAY'IN KIRIKHAN İLÇESİNDE ZABITA EKİPLERİNİN OKUL KANTİNLERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNDE, TAVUK NUGGET VE GAZLI İÇECEK SATIŞI YAPAN İŞLETMECİLER UYARILDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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