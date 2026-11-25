Kırıkhan’da şarampole devrilen tır söndürüldü; sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Çiloğlan Mahallesi mevkisinde şarampole yuvarlanan bir tırda yangın çıktı; kazada sürücü yaralandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre tır şarampole devrildikten sonra araçta alevler yükseldi. Olayın fark edilmesi üzerine çevredekiler yetkililere haber verdi ve bölgeye müdahale ekipleri yönlendirildi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

HBB ekipleri, yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alıp yangını söndürdü; söz konusu tırın yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.

KIRIKHAN’DA ŞARAMPOLE YUVARLANAN TIRDA ÇIKAN YANGINDA YARALANAN SÜRÜCÜ EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI.