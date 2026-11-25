Kırıkhan’da şarampole devrilen tır söndürüldü; sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi
Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Çiloğlan Mahallesi mevkisinde şarampole yuvarlanan bir tırda yangın çıktı; kazada sürücü yaralandı.
Olayın gelişimi:
Edinilen bilgilere göre tır şarampole devrildikten sonra araçta alevler yükseldi. Olayın fark edilmesi üzerine çevredekiler yetkililere haber verdi ve bölgeye müdahale ekipleri yönlendirildi.
Müdahale ve güvenlik önlemleri:
HBB ekipleri, yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alıp yangını söndürdü; söz konusu tırın yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
KIRIKHAN’DA ŞARAMPOLE YUVARLANAN TIRDA ÇIKAN YANGINDA YARALANAN SÜRÜCÜ EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!