Kırıkkale'de jandarmanın takibiyle 3 yıl 4 ay hapis cezası alan hükümlü tutuklandı

Kırıkkale'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ş.Ş. (61) yakalandı.

operasyon ve koordinasyon:

Jandarma ekipleri, yürütülen teknik ve saha çalışmaları neticesinde şüphelinin yakalanmasına yönelik planı uyguladı. Hükümlünün cezasına esas teşkil eden suç kaydında cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ifadesi yer aldı.

tutuklama ve adli işlemler:

Yakalanan hükümlü, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

KIRIKKALE'DE HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI