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Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosiklet levhayı devirdi: 1’i ağır 2 yaralı

Kırıkkale Çevrealtı Caddesi'nde kontrolden çıkan motosiklet trafik levhasına çarptı; sürücü A.Ö. ağır, yolcu M.B. (15) iyi durumda.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 23:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosiklet levhayı devirdi: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza yeri ve olayın özeti:

Kaza, Etiler Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ö. idaresindeki Asya marka motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı ve devrildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet hurdaya döndü.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada sürücü A.Ö. ile yolcu M.B. (15) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi sahada yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği, yolcunun ise genel sağlık durumunun iyi olduğu yetkililerce bildirildi.

İnceleme ve işlemler:

Trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı; olay sonrasında devrilen motosiklet çekiciyle otoparka çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve kazanın oluş nedeninin netleştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Trafik levhasına çarpan motosiklet hurdaya döndü: 1’i ağır 2 yaralı

Trafik levhasına çarpan motosiklet hurdaya döndü: 1’i ağır 2 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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