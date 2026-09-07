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Filenin Sultanları’yla yeniden gurur: yatırımlar ve milli ruh zaferi getirdi

Bakan Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu yatırımlar, altyapı ve milletin coşkusu sayesinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 00:03

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Filenin Sultanları’yla yeniden gurur: yatırımlar ve milli ruh zaferi getirdi

maçın ardından ilk değerlendirme:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İstanbul'da İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste 2. kez şampiyon olmasını ülke adına önemli bir sevinç kaynağı olarak nitelendirdi. Finali saha kenarından takip eden Bakan Bak, ödül töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hem organizasyonun kalitesine hem de salon atmosferine vurgu yaptı.

organizasyon ve salon atmosferine ilişkin görüşler:

Bakan Bak, CEV Başkanı ile görüşmelerinde onların da böyle bir atmosfer görmediklerini ifade ettiklerini aktardı ve organizasyonu düzenleyen Voleybol Federasyonu'nu tebrik etti. Bu başarının arkasında tesis yatırımları ve uzun vadeli desteklerin bulunduğunu belirten Bakan, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yapılan spor yatırımlarının önemine dikkat çekti. Konuşmasında Cumhurbaşkanı'nın maçı takip edip oyuncuları arayarak tebrik ettiğini söyleyen Bak, spora verilen desteğin bu tür uluslararası başarıların temelinde olduğuna işaret etti.

oyuncuların ve teknik ekibin rolü:

Bakan, maç özelinde oyuncuların ortaya koyduğu performansı övdü; Vargas'ın turnuvanın en önemli oyuncusu seçilmesini çok kıymetli bulduğunu, orta oyuncu Zehra, pasör Elif Şahin ve kaptanın sahadaki mücadeleci duruşunun takıma büyük katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca Hande Baladın dahil tüm sporcuların müthiş katkısına ve antrenörün takımla yakaladığı uyuma dikkat çekti.

Bakan Bak sözlerinde, bu şampiyonluğun 86 milyon vatandaşı sevindirdiğini, milletin coşkusunun kendileri için önemli olduğunu belirterek "Bize şampiyonluklar yakışıyor" ifadesini kullandı. Milli duyguların yüksek olduğunu, ülke başarılarının kutlanmasının önem taşıdığını ifade etti.

altyapı ve gelecek beklentileri:

Bak, altyapı yatırımlarının sonuçlarının da görüldüğünü hatırlatarak erkek voleybol takımlarının lig yükselişi ve altyapıdaki başarıları örnek gösterdi. Sözlerini, erkek voleybol lise takımının dünya şampiyonu ve Balkan şampiyonu oluşu ile kızların Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olmalarını anarak sürdürdü: "Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor."

Kapanışta Bakan, milletin bu başarının keyfini çıkarmasını dileyerek takımın önünde yeni şampiyonlukların de göründüğünü, Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ettiklerini belirtti ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı&#039;nın Avrupa şampiyonluğuna...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğuna ulaşmasında Türk milletinin sevinmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bize şampiyonluklar yakışıyor" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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